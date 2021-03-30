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田徑／從一度排斥、想放棄 謝婕珩摘1萬公尺競走金牌

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
華夏體衛中心主任蔡尚明（左起）、學務長蘇聖珠、謝婕珩、張雯琍。圖／蔡尚明提供
華夏體衛中心主任蔡尚明（左起）、學務長蘇聖珠、謝婕珩、張雯琍。圖／蔡尚明提供

華夏科技大學妝應系二年級謝婕珩，28日在全國大專校院田徑公開賽大專女乙1萬公尺競走項目，以1小時01分50秒98拿下金牌，創下該校在全國田徑賽事的另一項佳績，不過謝婕珩也透露，一開始其實對於競走項目不熟悉一度感到排斥，甚至在高中畢業後曾因為運動傷害想放棄選手身分。

從小喜歡戶外活動的謝婕珩，時常與家人出遊爬山，造就了良好的運動基礎，在國小運動會的賽事中也經常擔任主力隊員，剛上國中時雖選擇加入了田徑隊，但在小學畢業之前並沒有接受正規訓練，更沒有參加任何正規比賽經驗，後來才在新北中和國中教練楊昌傑的指導下，參加人生第一場400公尺賽事，並在國二時將個人專項訂在中距離的800、1500公尺。

不過後來謝婕珩因為一些小插曲開始接觸競走，在隊友及教練的鼓舞下決定轉項，未料短短二個月很意外的成績比想像中的好，讓本來有點排斥競走的她慢慢接納了並開始投入這項運動，甚至數次達標參加全中運

高中畢業後謝婕珩因為運動傷害，一度想選擇結束選手身分，但想起昔日教練們的勉勵，毅然決定重新返回田徑場練習，開啟了上課、打工、玩樂、賽事忙碌的生活，從中更體會必須學會適時自我情緒與壓力管理。

在華夏妝應系也是導師更是田徑專長的張雯琍鼓勵與指導下，謝婕珩這次在大專錦拿下女乙1萬公尺競走冠軍，也是該校繼民國96年王振鴻在全國大專運動會男子鏈球奪金牌而且破紀錄的成績以來，至今相隔14年後讓該校再次於全國大專田徑賽中發光發亮。

田徑 全中運

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