兩岸奧會交流座談會傳拒陸委會 體育署：援例只有奧會成員參與

兩岸奧會今天舉行第23屆兩岸體育交流座談會，傳出拒絕陸委會派人列席，體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲表示，會議援例都是由兩岸奧會成員參與。

兩岸奧會今天舉行第23屆兩岸體育交流座談會，雙方透過視訊交換意見，由中華奧會主席林鴻道及中國奧委會主席苟仲文共同主持，而體育署副署長林哲宏、組長許秀玲也各以中華奧會執行委員、委員身分參加。

近來各國反對中國拘禁新疆維吾爾族穆斯林等侵犯人權的行為，除了相繼制裁中國官員，國際社會也紛紛呼籲抵制中國主辦的2022年北京冬奧。媒體報導，為使台灣不加入歐美抵制行列，中國奧委會與中華奧會舉行兩岸體育交流座談會，拒絕陸委會派人參加。

許秀玲表示，兩岸奧會所舉行的兩岸體育交流座談會，屬於例行性會議，今天主要回顧過去一年以及檢視當年度交流項目，且現階段兩岸均聚焦於備戰東京奧運，會中並未提及2022北京冬季奧運的議題。

許秀玲指出，會議援例都是由兩岸奧會成員參加，以往也沒有陸委會參加的前例，「引起各方關注，我們也是覺得滿特別的」。

傳出陸委會提醒教育部，須注意避免損害國家利益，許秀玲表示，體育署在會議前、中、後，都有與陸委會、中華奧會保持聯繫，已請中華奧會4月中前提出這次座談會成果報告，屆時也會送交陸委會作參考。

體育署強調，已注意到國際上對參與2022北京冬奧的各種意見，將持續關注，目前相關機關尚未就此議題進行討論，體育署將與相關政府機關保持密切聯繫，以及溝通協調。

體育署除了重申向來秉持著「對等尊嚴」原則進行兩岸奧會體育交流外，也再度提及參與國際賽事一貫的立場，將以國家立場為最高考量，並保障台灣運動員參與國際賽事，以及維護台灣體育團體參與國際體育組織的權益。