中華奧會舉辦例行性兩岸交流會議 未討論抵制北京冬奧

兩岸奧會今天以視訊方式舉行第23屆兩岸體育交流座談會，由中華奧會林鴻道主席及中國奧委會苟仲文主席共同主持，檢討去年辦理的活動外，並確認今年度預計要辦理的10項活動，以中華奧會委員身分與會的體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲表示，會議是例行性交流，和陸委會也保持密切溝通，並沒提到抵制北京東奧或新疆棉等類似議題。

許秀玲提到，兩岸奧會從86年建立互訪機制，兩岸體育交流座談會由兩岸奧會主席率同仁參與，是很例行性的交流，確認今年要交流的項目；前兩年因疫情和兩岸會晤沒進行，今天以視訊會議方式為今年交流拉開序幕，確認今年「5來5往」的互動方式。

她提到，座談會上的交流議題單純，都是體育範疇，「過往都沒陸委會派人參加的情形，今年引起關注我們也覺得蠻特別。」她補充說，中華奧會和陸委會都有保持密切溝通聯繫，今年座談會也按照原例，由兩會奧會成員參與，包括體育署副署長林哲宏也以中華奧會執行委員身分參加，代表政府機關也有參與會談

許秀玲強調，會前、會中和會後，相關訊息都有送達陸委會，「陸委會主管兩岸政策，有其敏感度和高度，會提醒相關注意事項，相關訊息我們也有送給奧會，要注意體育規範或兩岸人民關係條例。」

她重申，陸委會並沒提及2022年北京冬奧狀況，目前兩岸奧會也都是聚焦在東京奧運，「陸委會主管各部門兩岸議題，各部門專業議題還是回歸各部會，我們事先提供資訊，他們都會徵詢也會尊重，未來也會依照同樣方式進行。」