因疫情兩度延期 兩岸體育交流座談會今落幕

兩岸奧會今天以視訊方式舉行第23届兩岸體育交流座談會，由中華奧會林鴻道主席及中國奧委會苟仲文主席共同主持，檢討去年辦理的活動外，並確認今年度預計要辦理的10項活動。

第23屆座談會原定108年底舉行，因該年兩會業務較為繁忙，經雙方同意延至次年初舉行，再因109年整年受到疫情影響，邊境管制，無法進行實體交流，二度順延到今年舉行。

今年交流仍受疫情諸多限制，為免兩岸體育交流座談會中斷太長時間，經兩會協商後以視訊會議進行這次座談會。

兩岸奧會自86年建立互訪機制，兩岸奧會體育交流座談會每年異地輪流舉辦，籌劃未來一年兩岸重要之體育交流活動，至今已邁入23個年頭；林鴻道主席表示，兩岸奧會進行20幾年的互訪與交流，已建立良好的互動與友誼，無論外在情勢如何變化，兩岸奧會始終秉持互信、互惠、對等原則進行兩岸體育交流，促進兩岸體育發展、提升多元交流與實質內涵，成就現今的交流成果。

林鴻道主席致詞時感謝中國奧會協助，將棒球運動列入2022杭州亞運會正式競賽運動，豐富了杭州亞運的可看性，更滿足了台灣廣大球迷的殷殷期盼。

林鴻道並期盼，在疫情趨緩、國際賽事陸續恢復之後，兩岸奧會無論在教練指導、選手交流、運科資訊及經驗分享各方面，都能一如過往進行交流。

中華奧會今天出席人員包括主席林鴻道、副主席蔡賜爵、副主席陳士魁、副主席張煥禎、執行委員林哲宏、委員許秀玲、秘書長李玉芳及顧問孫立群。

大陸奧會出席人員有主席苟仲文、副主席高志丹、副主席劉國永、秘書長宋克勤、副秘書長王立偉、科教部部長張劍、財務部副部長楊雪鶇和副秘書長吳堅。