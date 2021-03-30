快訊

軍政府挺軍政府？緬甸存活絕路…泰國邊境重兵驅逐難民

今添1例英國入境確診 國內AZ疫苗接種人數破萬

因疫情兩度延期 兩岸體育交流座談會今落幕

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
兩岸體育交流座談會今天以視訊方式舉行。圖／中華奧會提供
兩岸體育交流座談會今天以視訊方式舉行。圖／中華奧會提供

兩岸奧會今天以視訊方式舉行第23届兩岸體育交流座談會，由中華奧會林鴻道主席及中國奧委會苟仲文主席共同主持，檢討去年辦理的活動外，並確認今年度預計要辦理的10項活動。

 

第23屆座談會原定108年底舉行，因該年兩會業務較為繁忙，經雙方同意延至次年初舉行，再因109年整年受到疫情影響，邊境管制，無法進行實體交流，二度順延到今年舉行。

今年交流仍受疫情諸多限制，為免兩岸體育交流座談會中斷太長時間，經兩會協商後以視訊會議進行這次座談會。

 

兩岸奧會自86年建立互訪機制，兩岸奧會體育交流座談會每年異地輪流舉辦，籌劃未來一年兩岸重要之體育交流活動，至今已邁入23個年頭；林鴻道主席表示，兩岸奧會進行20幾年的互訪與交流，已建立良好的互動與友誼，無論外在情勢如何變化，兩岸奧會始終秉持互信、互惠、對等原則進行兩岸體育交流，促進兩岸體育發展、提升多元交流與實質內涵，成就現今的交流成果。

 

林鴻道主席致詞時感謝中國奧會協助，將棒球運動列入2022杭州亞運會正式競賽運動，豐富了杭州亞運的可看性，更滿足了台灣廣大球迷的殷殷期盼。

 

林鴻道並期盼，在疫情趨緩、國際賽事陸續恢復之後，兩岸奧會無論在教練指導、選手交流、運科資訊及經驗分享各方面，都能一如過往進行交流。

 

中華奧會今天出席人員包括主席林鴻道、副主席蔡賜爵、副主席陳士魁、副主席張煥禎、執行委員林哲宏、委員許秀玲、秘書長李玉芳及顧問孫立群。

 

大陸奧會出席人員有主席苟仲文、副主席高志丹、副主席劉國永、秘書長宋克勤、副秘書長王立偉、科教部部長張劍、財務部副部長楊雪鶇和副秘書長吳堅。

延伸閱讀

女兒遭老師嗆「跟妳媽一樣不要臉」 鄭仲茵氣炸

21年始終如一！每周駐診 施建志扮特教生口腔守護者

台灣籃球名人堂成立在即 體育署長張少熙樂觀其成

中職／徐若熙首戰猿隊 謝長亨擔任球評解悉球路

相關新聞

因疫情兩度延期 兩岸體育交流座談會今落幕

兩岸奧會今天以視訊方式舉行第23届兩岸體育交流座談會，由中華奧會林鴻道主席及中國奧委會苟仲文主席共同主持，檢討去年辦理的...

網球／在家看賽車就重返女雙球后 謝淑薇喊新奇

世界女子職業網球協會（WTA）今天預告，台灣網球一姐謝淑薇將於4月5日重返女雙球后，謝淑薇得知訊息後也在臉書發文，在家裡...

有主持夢的快來 全運會主持人開放全國海選

全國運動會10月在新北市開幕，有別於過去活動都由專業主持人控場，體育處今日舉辦全運會主持人海選記者會，宣布今年全運會主持...

全中運／宣傳選手之夜 玖壹壹與張麗善尬羽球

全國中等學校運動會將於雲林縣舉行6天賽事，縣府昨天公布下月17日開幕當晚的選手之夜表演卡司，包括歌手謝金燕、嘻哈團體玖壹...

LPGA／起亞菁英賽 徐薇淩「獵鷹」奪第7

LPGA新賽季第三場比賽，我國好手徐薇淩靠著最終輪的獵鷹表現，起亞菁英賽獲得並列第7名好成績，自己也為2021年第一場躋...

拳擊／美女拳手力拚奪冠 不吝惜分享自己毀容照

現年21歲德國美女拳擊手韓森（Cheyenne Hanson）於當地時間周末，在德國格斯賀芬舉行輕量級冠軍賽中，與烏克蘭選手進行爭奪戰，由於受到對手重擊，導致她頭部嚴重變形，比賽當中醫生看不下去了，決

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。