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網球／在家看賽車就重返女雙球后 謝淑薇喊新奇

中央社 / 台北30日電
謝淑薇。 法新社
謝淑薇。 法新社

世界女子職業網球協會（WTA）今天預告，台灣網球一姐謝淑薇將於4月5日重返女雙球后，謝淑薇得知訊息後也在臉書發文，在家裡躺著看賽車就重回世界第一，也是新奇的經歷。

WTA日前宣布，世界排名系統將進行調整，並從4月5日邁阿密公開賽結束後實施，其中修改原則包括盡量以公平的方式恢復傳統的52週排名系統，WTA積分至少保留52週，但最長不超過104週。

白俄羅斯女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）目前為世界雙打球后，這次在邁阿密公開賽女雙首輪賽事爆冷吞敗，WTA今天在官網預告，待本週賽事結束後，謝淑薇4月5日將取代莎芭蓮卡，重新回到球后寶座。

謝淑薇2014年5月12日生涯首度登上女雙球后，最近一次登上球后寶座則在去年3月1日，一直到今年2月21日，連續31週高居球后寶座，球后累積週數達39週。

在WTA公布這項消息後，謝淑薇隨即在臉書上發文，在家裡躺著看賽車就重回世界第一，也是新奇的經歷，她透露，自己平常是不關心雙打的人，這2次重回第一其實都是無心之舉。

謝淑薇去年與捷克搭檔史翠可娃（BarboraStrycova）合力拿下4冠、1亞，其中謝淑薇去年首度登上年終雙打球后，兩人最近一次合體則是在今年澳洲網球公開賽，意外在女雙32強賽遭到淘汰。

謝淑薇

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