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有主持夢的快來 全運會主持人開放全國海選

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
110年全運會主持人將採全國海選方式選出。記者張哲郢／攝影
110年全運會主持人將採全國海選方式選出。記者張哲郢／攝影

全國運動會10月在新北市開幕，有別於過去活動都由專業主持人控場，體育處今日舉辦全運會主持人海選記者會，宣布今年全運會主持人將從全國素人中選拔出來，只要年滿18歲的有心民眾，在4月20日都能填表報名，最終選出10人組成全運會活動主持群。

新北市相隔18年後再次擔任全運會主辦縣市，副市長劉和然喊話，希望今年能辦不一樣的全運會，每屆全運是很多亞、奧運項目年輕選手的舞台，考量傳承以及交棒，今年主持人也用海選方式，只要年滿18歲的朋友都能試著挑戰看看。

全運會主持人海選自即日起開放報名至4月20日，分兩階段選出20名候選學員，可免費參加中英文口條、儀態台風、臨場應變等專業培訓課程，最終錄取10人成為全運會公開系列活動主持群。

記者會上請到3屆金鐘獎主持人陳凱倫、知名藝人馬力歐以及採訪資歷豐富的警廣主持人高詩琪，3人各自分享在台上成功的經驗，未來也將擔任主持人專業培訓課程講師，教導後輩如何克服緊張，掌控全場。

劉和然說，希望想來報名的朋友不要害怕，市府既然敢讓素人參與，就不怕大家犯錯，但一定要從錯誤中學習，全運會不怕初生之犢，不過請民眾要抱著把事情盡力做好的決心再來，不要把海選當遊戲。

凡年滿18歲想報名的民眾，可在全運會官網下載報名表，填好後親送或郵寄至新北市林口興福國小，詳細報名訊息亦可上全運會官網查詢。

全運會

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