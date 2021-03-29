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拳擊／德國美女拳手力拚奪冠 不吝惜分享自己毀容照

聯合新聞網 / 綜合報導
德國美女拳擊手，不吝惜分享自己比賽獲勝後的毀容照。 擷圖自Cheyenne Hanson IG
德國美女拳擊手，不吝惜分享自己比賽獲勝後的毀容照。 擷圖自Cheyenne Hanson IG

現年21歲德國美女拳擊手韓森（Cheyenne Hanson）於當地時間周末，在德國格斯賀芬舉行輕量級冠軍賽中，與烏克蘭選手進行爭奪戰，由於受到對手重擊，導致她頭部嚴重變形，比賽當中醫生看不下去了，決定中止比賽，最後藉由技術得分，裁判裁定韓森獲勝，這個冠軍代價不小，但她一天後不吝惜在個人IG上分享自己臉部變形照，並陶侃自己說，「比賽前與比賽後」，不少粉絲為之心疼。

韓森IG追縱人數雖只有8000人，但她這則PO文卻受到很大的迴響，之前她也上傳奪冠當天的照片，並說，「我做到了！」為此而興奮不已。韓森曾是歐洲跆拳道冠軍選手，如今轉戰女子職業拳擊，戰績7勝1敗相當出色。

韓森平時都是在IG上傳她打扮美美的照片，但這次勝利，她不吝惜分享自己冠軍的代價。

德國美女拳擊手韓森平日打扮：

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