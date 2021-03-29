邁阿密網賽／打到抽筋 梅德維夫驚險闖關

邁阿密名人賽第二輪拍下我國好手盧彥勳，世界排名第2的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）持續挺進，不過他第三輪遭遇苦戰，歷經2小時幼37分鐘才以7：6（7：3）、6：7（7：9）、6：4力退澳洲對手巴比倫（Alexei Popyrin），拿到16強門票。

在網壇「三巨頭」都缺席今年賽事下，梅德維夫成為賽會頭號種子，但他錯過第2盤3個賽末點，才讓戰局延長到決勝局，他說：「我想以直落三在大滿貫決賽贏球，也不會有我今天獲勝後的感覺。」

他第二盤幾乎打到抽筋，透過香蕉和電解質補給才稍微舒緩不識，他說：「我唯一想到的事情就是不要跌倒，因為如果我跌倒了，我不覺得還站得起來。」

「有些時刻我是真的想躺下來然後說『OK，結束了』，我也知道這是我不允許自己做的事。」梅德維夫坦言，比賽尾聲幾乎無法動彈，雙腳不聽使喚，最終仍拿下辛苦一戰的勝利，以頭號種子之姿挺進16強，他笑說：「我覺得這是場有趣的比賽，值得記住的好比賽，當然是對我來說，不是對他。」

「最好笑的是我應該兩盤就拿下來，我們不該提到這些（抽筋）事情，但事情就是這樣，所以當然是值得記住的一場比賽。」梅德維夫甚至形容，這一戰或許是生涯嘗過最甜美的勝利。