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中山工商勇奪HVL二連霸 校友企業慶功祭優惠

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山工商女排隊在109學年度HVL決賽冠亞軍戰中，以3比1擊敗勁敵東山高中，納入第13座HVL冠軍，完成2連霸。圖／中山工商提供
中山工商女排隊在109學年度HVL決賽冠亞軍戰中，以3比1擊敗勁敵東山高中，納入第13座HVL冠軍，完成2連霸。圖／中山工商提供

中山工商女排隊昨天在109學年度HVL決賽冠亞軍戰中，以3比1擊敗勁敵東山高中，納入第13座HVL冠軍，完成2連霸。校長林昭億表示，隊員英勇表現，振奮人心，學校的建教合作廠商與校友企業，包括漢來海港、小林髮廊、義郎創意壽司等，今天共同祭出優惠措施同慶，分享喜悅。

中山工商拿過12座HVL冠軍，居各校之冠；東山高中也來勢洶洶，短短8年內拿下5冠。兩隊在冠軍戰狹路相逢，最終中山工商技高一籌，以3比1奪下第13座HVL冠軍。

林昭億表示，學校女排連續3年闖進HVL冠軍戰，今年尋求衛冕，預賽到複賽7戰全勝，其中6戰都以3比0擺平對手，只有複賽時被東山高中拿了1局。冠軍戰時第二局又被東山拿下1局，但中山工商第3局開始沒再給對手機會，連下2城，成功2連霸。

中山工商董事長陳國清說，女排摘下后座後，不僅全校師生與有榮焉，建教合作廠商及校友們也感到振奮，紛紛祭出優惠措施同慶，尤其高雄知名的漢來海港更是史上破天荒祭出優惠。

實習處主任廖家新表示，漢來海港本館、巨蛋店，憑中山工商學生證、校友卡或教職員證，在活動日期消費，4人同行1人免費；漢來潮之鍋物，點套餐贈送豬肉1盤；義郎創作壽司忠言店、美術店及台南安平店，憑證即享主廚推薦料理，買1送1。小林髮廊建豐店、鳳山店、青山店、斐麗店、左營店、晶讚店，活動期間憑證燙、染、護髮享原價5折優惠，剪髮加送免費洗髮。

餐飲科主任陳敬淑說，校友企業包括冰塔、霖園土雞城、好食寨、食趣小廚、帶我去旅行靜咖啡等，都祭出憑證消費8、9折優惠，宏裕行食品公司只要消費就送價值100元的卡茲蝦餅1包。

中山工商女排隊在109學年度HVL決賽冠亞軍戰中，以3比1擊敗勁敵東山高中，納入第13座HVL冠軍，完成2連霸。圖／中山工商提供
中山工商女排隊在109學年度HVL決賽冠亞軍戰中，以3比1擊敗勁敵東山高中，納入第13座HVL冠軍，完成2連霸。圖／中山工商提供
中山工商女排隊在109學年度HVL決賽冠亞軍戰中，以3比1擊敗勁敵東山高中，納入第13座HVL冠軍，完成2連霸。圖／中山工商提供
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