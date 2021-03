F1／「90%開心10%不開心」 舒馬克兒子首登場16名作收

「車神」舒馬克(Michael Schumacher)之子Mick(Mick Schumacher)在昨天(29日)的巴林大獎賽正賽迎來F1生涯初登場,身處下游車隊的Haas的他,最後也僅以P16作收。

"I feel like I’ve learned a lot, and hopefully I’m able to convert that into something positive for the next race."@SchumacherMick on completing his first @F1 race.#HaasF1 #BahrainGP pic.twitter.com/mPPbZt2rT1