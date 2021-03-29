F1／「90%開心10%不開心」 舒馬克兒子首登場16名作收

「車神」舒馬克（Michael Schumacher）之子Mick（Mick Schumacher）在昨天（29日）的巴林大獎賽正賽迎來F1生涯初登場，身處下游車隊的Haas的他，最後也僅以P16作收。

"I feel like I’ve learned a lot, and hopefully I’m able to convert that into something positive for the next race."@SchumacherMick on completing his first @F1 race.#HaasF1 #BahrainGP pic.twitter.com/mPPbZt2rT1 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 28, 2021

身為七屆世界冠軍之子，Mick從小就備受鎂光燈關注，雖然拿下F2冠軍，但外界對他的期待可不只如此，去年Haas車隊宣布簽下為他與「俄國炸彈」Nikita Mazepin後，也正式宣告他將跟隨爸爸的腳步踏上方程式賽車的最高殿堂。

由於身處近年每況愈下的Haas車隊，甚至連車隊領隊Guenther Steiner都在賽前直言今年「志在參加」，2021年的戰車VF-21除了塗裝，其餘幾乎與去年的VF-20如出一轍，而Mick便將目標先放在為自己的F1生涯累積經驗，前日的排位賽果真僅拿下最後的19及20名。

而在昨日的正賽中，隊友Mazepin正如其稱號「MazeSpin」，第一圈就打滑撞牆退賽，並且觸發了安全車，這也是他這個週末的第五次打滑，其中排位戰和正賽各一次，他表示：「我的失誤，我想避免與Mick碰撞，結果油門踩太深打滑了」、「我對這樣的結果感對失望，也很對不起車隊的大家。」

而Mick在正賽中也不好受，除了賽車受限，初期也因打滑駛出賽道，只能在眾家車隊尾端孤軍奮戰，並接受被套圈的命運，最後以P16作收，僅領先4位退賽的選手，包括隊友Mazepin、Williams車隊的Nicholas Latifi、因三明治包裝卡在煞車管的Alpine車手Fernando Alonso，以及排位戰取得P5卻在第一圈被撞斷鼻翼的AlphaTauri車手Pierre Gasly。

Mick賽後坦言在初登場學到很多，「因為我在賽道上發生的失誤，老實說我有90%的開心與10%的不開心，但值得慶幸的是賽車還可以開，讓我能幸運地完成比賽」，並希望能將經驗化為面對接下來賽事的正面能量。