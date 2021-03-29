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長賜輪擱淺每分鐘損失1.8億誰賠？ 陽明總座給答案

F1／三明治包裝紙卡在煞車 Alpine處女秀就搞烏龍

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
Alonso的戰車A521。 取自Alpine推特
Alonso的戰車A521。 取自Alpine推特

今年的F1賽事總算在昨日（29日）的巴林大獎賽中正式揭幕，幾支初出茅廬的車隊如Alpine與Aston Martin都竭盡所能地試圖在中游拚出一片天，不過好不容易在排位戰掙得P9的前世界冠軍Fernando Alonso正賽卻在第32圈時默默退場，今天Alpine車隊在推特上公佈原因，竟是因三明治包裝紙卡在後煞車導管，導致系統損壞退賽。

自39歲的Alonso在2018年宣布退休後，今年以「最老新人」的姿態重返F1賽車界，並加入繼承Renault的車隊Alpine，比起排位戰在Q1就出局的隊友Esteban Ocon，他甚至力爭到了Q3以及第9名的起跑位。

然而當正賽進行到一半，Alonso的戰車A521就因煞車過熱退賽，他賽後表示：「我們發現煞車出現了問題，很可惜初登場沒能見到方格旗，顯然有些碎屑跑進了煞車導管。」

然而在今日Alpine的賽後報告中，事實比想像的還要荒謬，官方表示有三明治包裝紙卡進了Alonso的後煞車導管，因此導致煞車系統溫度過高並損壞，而在安全考量下退賽。

Alonso表示仍十分開心自己能重返F1，「我很享受自己還能與一些老朋友競爭，未來的賽事會相當有趣，儘管結局不盡人意，但我們會在義大利的賽事中捲土重來。」

義大利

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