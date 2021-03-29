F1／三明治包裝紙卡在煞車 Alpine處女秀就搞烏龍
今年的F1賽事總算在昨日（29日）的巴林大獎賽中正式揭幕，幾支初出茅廬的車隊如Alpine與Aston Martin都竭盡所能地試圖在中游拚出一片天，不過好不容易在排位戰掙得P9的前世界冠軍Fernando Alonso正賽卻在第32圈時默默退場，今天Alpine車隊在推特上公佈原因，竟是因三明治包裝紙卡在後煞車導管，導致系統損壞退賽。
#BahrainGP, Race Report ⬇️— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 28, 2021
"It was a very unlucky first race for Fernando considering how strong he looked. Esteban drove a solid race today starting from sixteenth and was heading towards a possible points finish." - Marcin Budkowski
⏩ https://t.co/dDldrPcgvt pic.twitter.com/5vLLGra5xm
自39歲的Alonso在2018年宣布退休後，今年以「最老新人」的姿態重返F1賽車界，並加入繼承Renault的車隊Alpine，比起排位戰在Q1就出局的隊友Esteban Ocon，他甚至力爭到了Q3以及第9名的起跑位。
然而當正賽進行到一半，Alonso的戰車A521就因煞車過熱退賽，他賽後表示：「我們發現煞車出現了問題，很可惜初登場沒能見到方格旗，顯然有些碎屑跑進了煞車導管。」
然而在今日Alpine的賽後報告中，事實比想像的還要荒謬，官方表示有三明治包裝紙卡進了Alonso的後煞車導管，因此導致煞車系統溫度過高並損壞，而在安全考量下退賽。
Alonso表示仍十分開心自己能重返F1，「我很享受自己還能與一些老朋友競爭，未來的賽事會相當有趣，儘管結局不盡人意，但我們會在義大利的賽事中捲土重來。」
#BahrainGP, Race Report ⬇️— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 28, 2021
"I think it’s going to be a very interesting and competitive season to watch. We’ll go again and fight hard in Imola." - @alo_oficial
⏩ https://t.co/dDldrPcgvt pic.twitter.com/r1uAngl4by
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言