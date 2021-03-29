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LPGA／第一洞就獵鷹！ 徐薇淩起亞菁英賽收第7

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
徐薇淩在LPGA起亞菁英賽以282（-6）桿並列第7，寫下新賽季3站來首度前10名的表現。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
徐薇淩在LPGA起亞菁英賽以282（-6）桿並列第7，寫下新賽季3站來首度前10名的表現。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

第三輪錯過老鷹推桿的我國旅美高球好手徐薇淩，今天在LPGA起亞菁英賽最終輪的第一洞就成功獵鷹，最終以70（-2）桿成績完成最後18洞，總計282（-6）桿排名並列第7，寫下新賽季3站來首度前10名的表現。

起亞菁英賽總獎金180萬美元，徐薇凌首輪打完排名兩位數，第二輪在獵鷹抓鳥下排名擠進個位數，但昨天小遇亂流，從原本的第5下滑到並列11名；最終輪她再有獵鷹表現，雖也吞下4柏忌，不過16洞、17洞連抓小鳥下也有4鳥進帳，再度有低於標準桿的「紅字」演出，最終成績也再向上攀升，收穫並列第7名的45331美金獎金。

我國另名好手程思嘉，第二輪驚險躍過晉級線，昨天再有1鷹、6鳥進帳演出；今天前9洞程思嘉又抓下4隻小鳥，但轉場後再沒賺到桿數，最終輪以4鳥、5柏忌作收，總成績288桿並列44名。

南韓名將朴仁妃第一輪就以66（-6）桿領先群雌，接續兩輪再拉開差距，今天70（-2）桿成績雖是4輪最差，仍以274（-14）桿、5桿之差笑納個人第21座LPGA金盃，27萬美金冠軍獎金一併入袋。

2010、16和19年都屈居亞軍，朴仁妃終於在艾維拉高爾夫俱樂部嘗到冠軍滋味，累積21冠和同胞傳奇朴世莉也只差4座，朴仁妃說：「朴世莉一直是我成長過程景仰的對象，在我心中有重要位置，遵循她的腳步是很棒的事，很高興我更進一步。」

朴仁妃 程思嘉 徐薇凌 LPGA

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