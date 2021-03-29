聽新聞
test
0:00 / 0:00
世錦三金辣妹靠「送披薩」存錢！她曝：一切都是為了北京冬奧
新冠肺炎肆虐全球，導致東京奧運延期，英國政府更是削減明年提供給北京冬奧選手的800萬英鎊（約新台幣3.2億元）預算，對於奧運選手影響甚巨。短道競速滑雪世錦3金名將克莉絲蒂（Elise Christie）為參與北京冬奧，只好到必勝客打工存錢，以圓奪牌美夢。
根據《太陽報》報導，今年30歲的克莉絲蒂為奧運短道競速滑雪選手，2017年曾奪得三次金牌，近日因為政府削減預算，她晚上只好到必勝客外送打工，她在貼文中指出，「從白天的運動員到晚上的披薩機」，她也說，「最令人驚訝的是，我熱愛披薩工作人員的工作，很幸運能與如此出色的團隊一起工作」。
報導指出，克莉絲蒂在2017年鹿特丹世錦賽包辦3金，因此在英國打響名號，然而兩次參與冬奧的過程都頗有波折，2014年索契冬奧前受到死亡威脅，導致心情受影響而失常，2018年平昌冬奧在500公尺16強賽中打破奧運紀錄，卻不小心在決賽中跌倒，又在1500公尺半決賽腳踝受傷而住院。
克莉絲蒂表示，「一切都為了在北京冬奧奪牌，並且為改進上屆奧運的弱點而努力」，即使兩次冬奧經驗都不佳，她仍抱持希望，強調「我也想洗刷心理素質不佳的污名，這也是我現在最重要的目標」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言