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足球／馬祖趕上足球熱 仁愛國小嘗鮮晉級世界盃複賽
第二屆109學年度國小足球世界盃由各縣市於109年11月至110年3月底先展開縣市預賽，獲勝隊伍代表縣市參加全國賽。馬祖今年也趕上這波足球熱潮，共有介壽、中正、仁愛、塘岐4所學校，男、女組均報名參賽，總計8隊，27、28連續二日在福澳運動場舉行，最後由仁愛國小晉級。
男、女組雙雙晉級的仁愛國小教練王倩雯表示，馬祖地區從未參加過用腳進行運動的任何賽事，上學期才收到組隊參賽通知，希望藉此機會可讓孩子們帶來不同的學習，也可訓練手眼協調；這次動員全校的四、五、六年級學生一同報名參賽，藉由經驗不足可能帶來的挫敗感能換取全隊貫徹馬祖同島一心的精神凝聚向心力。只要未來馬祖地區能固定舉辦類似比賽，吸取經驗獲得充分資源後，未來也可能來台挑戰更高層級的11人制賽事。
連江縣教育處處長陳冠人表示，連江縣不像台灣本島地區體育資源豐富，無法全力發展單一項目運動，幾乎每個單項運動都要參與，經過這幾年迷你足球協會積極的在馬祖推廣幼兒足球，讓當地小朋友更認識足球；這二天觀察下來小朋友很享受比賽過程，專注力也特別提高，尤其是在體力的考驗及團隊精神的合作上都受到家長及學校師長的肯定，重要的是在比賽期間小朋友都不再接觸3C產品，這是非常值得肯定且令人欣慰的。
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