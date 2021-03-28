網球／令人難以想像 女神莎拉波娃變身成室內設計師

去年退休的女子網球名將莎拉波娃(Maria Sharapova)要做什麼事，都令人難以想像。去年底傳出訂婚消息後，於近日她開始室內設計的事業，沒想到，除了網球之外，她如此多才多藝。

莎拉波娃近日在IG秀出她與傢俱零售廠商(Rove Concepts)合作，推出六款全新的傢俱作品，她在受訪時說，「設計和藝術一直是我的愛好，在打網球時，我總是花時間探索世界各地城市的建築和藝術。幾年前，我更進一步為自己房子做設計。因此當與Rove合作的機會來時，是一個令人興奮的新挑戰，也是讓我在設計界繼續學習的好方法。」

莎拉波娃還提出目前她最喜愛的三個室內設計趨勢，「多層地毯」、「櫻花樹枝」及「灰白色」三種理念，融入在她設計的傢俱之中。

不論如何，這將是莎拉波娃延續她在打網球時期的糖果事業之外，再度開拓全新的事業版圖，真的是多才多藝的女神。