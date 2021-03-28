射箭／魏均珩貢獻2勝 寒舍企業聯賽躍龍頭

中華企業射箭聯賽三年第二輪收兵，寒舍集團在魏均珩再度貢獻兩勝的百分百勝率帶動下，以4：1打敗新竹市愛山林隊，積點8分躍居第一，選秀狀元隋昀瑾和譚雅婷則為台中銀行拿下兩勝。

第二輪賽事今天持續在台南市奇美博館奧林匹亞草坪舉行，首輪以4分排第二的寒舍集團，以一分之差將新北凱撒（7分）擠至第二，台南射箭隊5分進到第三，新竹市愛山林4分，協會青年隊和台中銀行各3分。

第二輪三場比賽結果，分別是寒舍4：1勝新竹市愛山林，台中銀行3：2勝協會青年隊，以及台南射箭隊3：2勝新北凱撒。第三輪和第四輪賽事將於4月10日、11日在國立體大射箭場舉行。

尋求至尊盟主三連霸的寒舍集團，今天在「一哥」魏均珩拿下兩點勝利帶動下，毫無懸念地以4：1打敗對手，積點8分躍居第一名。

除了第一場女單林佳恩以4：6不敵新竹市愛山林隊張容嘉外，男單魏均珩6：2、混雙林佳恩／劉世瑋5：1、女團蔡佩綺／高佳萍／謝佩絹6：0、男團魏均珩／余冠燐／邱顯傑5：3連贏四場，4：1後發先至，氣走新竹市愛山林。

台中銀行對協會青年隊之戰，台中銀由譚雅婷打頭陣，以6：4打敗施孟君，但協會青年隊也不是省油的燈，第二點男單戴宇軒以6：0勝楊恢哲追成1：1；混雙台中銀隋昀瑾／崔建6：0勝李品軒／郭昱承，再度以2：1超前。

第四點女團，先前各拿一勝的譚雅婷、隋昀瑾和隊友王昕婕聯手，6：0打敗施孟君／邱意晴／田文慈，再添一勝；壓軸的男團，4：4平手加射後，由協會青年隊吳昱明／蔡熏毅／戴宇軒5：4（29：24）勝，終場台中銀行3：2獲勝。

企箭三年選秀狀元隋昀瑾說，之前在青年隊時隊友多是高中同學較熟，加入台中銀行後，可以和以前不可能搭檔的學長姐搭配，感覺較像國際賽，「學長姐給我沈穩的感覺，希望未來自己可以用更好的心態，為團隊作出更多貢獻。」