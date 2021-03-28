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田徑／與預期有落差 楊俊瀚大專公開賽照飆本季最佳

中央社 / 台北28日電
楊俊瀚。 報系資料照
楊俊瀚。 報系資料照

「台灣最速男」楊俊瀚今天在全國大專校院田徑公開賽公開男子組100公尺決賽，跑出本季最佳10秒24摘金，他認為，成績與預期有落差，可能時機和準備還沒到位，後續會再把握機會。

110年全國大專校院田徑公開賽今天在新北市板橋第一運動場舉行。

楊俊瀚今年從港都盃全國田徑錦標賽預賽跑出10秒42，到全國青年盃田徑公開賽公開男子組決賽繳出10秒26，而全國原住民族運動會決賽飆出10秒25，今天100公尺決賽成績再推進，以10秒24收下金牌，寫下個人本季最佳成績。

「從一開季就知道自己準備沒那麼紮實。」楊俊瀚從第一場比賽成績不如預期，到後來看到成績逐漸回穩，原本鎖定這次大專公開賽，「如果在一個穩定水準之上，看有沒有機會比較大突破」。

儘管今天跑出本季最佳，但楊俊瀚仍直呼可惜，成績與預期有一點落差，他認為，可能時機、自身準備還沒到位，後續比賽將再把握機會。

「台灣欄神」陳奎儒今年3月曾在新北市青年盃男子110公尺跨欄決賽跑出本季最佳的14秒03，今天在公開男子組110公尺跨欄繳出14秒08奪金，為本季次佳。

楊俊瀚 田徑 陳奎儒

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