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越野賽／雷家姊妹稱霸 包兩項冠軍

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
雷理莎在越野跑28公里封后。圖／XTERRA提供
雷理莎在越野跑28公里封后。圖／XTERRA提供

全球越野跑巡迴賽「XTERRA TAIWAN 2021」今天在墾丁國家公園接續熱戰，進行項目包括42公里、28公里、10公里與5公里越野跑及兒童滑步車Push Bike幼童組，近1100名參賽者挑戰自我，最終42公里越野跑由國內好手周青以4小時15分24秒封王，女子組劉夢蕾5小時25分44秒稱后，28公里男子組鄭瑞竹奪冠、女子組雷理莎封后，其中雷理莎與男子組冠軍僅有43秒之差，成績斐然。

獲封「亞洲最佳越野三項賽」的XTERRA台灣賽，疫情過後在眾所期待下回歸，今年越野跑除有適合新手的28公里、10公里、5公里，更增設挑戰自我的42公里項目，吸引超過900人 「玩野」南島墾丁。

我國越野跑好手周青連續第三年參賽，今年首度挑戰42公里，42公里路線自六福山莊出發後途經石牛溪、南灣平台、赤牛嶺到門馬羅山，繞行第二圈後再回到出發點六福山莊。

在墾丁近31度的高溫下奪冠，周青賽後直呼不簡單，「天氣因素影響很大，太熱了，跑完第一圈就快不行，第二圈就是意志力撐完。」周青表示今年賽道多轉向，河床多為鵝卵石，「考驗跑者的控制能力及少用的小肌群，需要不斷跳躍。想嘗試越野跑的朋友，可以先從10K跑起，最重要是帶著愉快的心情享受比賽。」

馬拉松好手雷理莎今年與姐妹雷艾美、雷達達第三度參賽，雷理莎和雷艾美還分別抱回28公里和10公里女子組冠軍。

這是雷理莎右腳骨膜炎休兵3個月後首場賽事，順利於28公里「無痛」封后，且繳出僅次於男子冠軍43秒的2小時36分13秒傲人成績。

雷理莎坦言去年因訓練量過大導致骨膜炎，被醫生警告不准再跑，相隔3個月重返賽道，炎熱天氣讓她稍有吃不消，她打趣說：「一開始跑超開心，很懷念賽道，但跑到後半段只剩痛苦。」雷理莎接下來將備戰全運會代表高雄市出賽，「兩年前成績不夠好錯過機會，今年要好好把握，盼能與國內頂尖好手同場較勁。」男子組由鄭瑞竹以2小時35分30秒奪冠。

越野跑 全運會

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