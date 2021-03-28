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花式滑冰／羽生結弦粉絲做公益 贈玩偶給弱勢孩童

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
身為兩屆奧運金牌得主的羽生結弦，很喜歡迪士尼卡通角色小熊維尼，因此在每次比完賽後，常收到粉絲們投擲的大量小熊維尼玩偶。(photo by Yuzu Honey YouTube影像截圖)
身為兩屆奧運金牌得主的羽生結弦，很喜歡迪士尼卡通角色小熊維尼，因此在每次比完賽後，常收到粉絲們投擲的大量小熊維尼玩偶。(photo by Yuzu Honey YouTube影像截圖)

儘管這次花滑世錦賽不開放觀眾入場，但日本冰上王子羽生結弦的粉絲依舊為他降下了維尼雨！2021花滑世錦賽如期在瑞典斯德哥爾摩舉行，但受新冠疫情影響，不開放觀眾入場觀賽，不過羽生結弦的粉絲仍發揮巧思支持偶像，在網路上發起「小熊維尼」活動，將募款和購得的維尼玩偶，贈給斯德哥爾摩的弱勢孩童。

身為兩屆奧運金牌得主的羽生結弦，很喜歡迪士尼卡通角色小熊維尼，比賽時常帶著維尼面紙盒，因此在每次比完賽後，常收到粉絲們投擲的大量小熊維尼玩偶。

捐贈玩偶給慈善機構

根據《每日新聞》報導，2018年平昌冬奧上，國際媒體形容，羽生每次滑冰後，總會下起「小熊維尼雨」。由於羽生無法帶所有的維尼回家，因此他都會將玩偶們捐贈給當地的慈善機構，讓這些娃娃成為各國孩子們的禮物。

受新冠疫情影響，雖然2021年世界花樣滑冰錦標赛如期在瑞典斯德哥爾摩舉行，但這次比賽沒有開放觀眾入場，因此溜冰場上將沒有可以送給當地孩子的玩偶，不過2月份時，羽生一位50歲的瑞士粉絲Senem Gencer在網路上發起一項募款和購買維尼的活動。她在部落格上說：「讓我們在精神上支持於斯德哥爾摩比賽的羽生結弦，並帶給孩子們希望，讓維尼雨繼續下起！」

粉絲延續羽生結弦愛心

該活動旨在幫助弱勢孩童，例如將募集款項捐給斯德哥爾摩的兒童醫院，以及將購買的玩偶捐給為躲避家庭暴力，而居住在避難所的母親與孩子們。在社群網站上，該活動獲得廣大的支持。儘管粉絲們因為新冠疫情大流行無法一起聚在會場，他們還是團結一致，把維尼玩偶帶到他們心中的滑冰場，為羽生結弦加油打氣，也將愛心再次送給需要幫助的孩子們。

而本次瑞典斯德哥爾摩的世界花樣滑冰錦標赛結果，據《美聯社》報導，美國花樣滑冰名將陳巍連續第3次奪得世錦賽冠軍，日本小將鍵山優真獲得銀牌，羽生結弦雖然在短曲項目領跑，但因為在自由滑時出現失誤，最終拿下銅牌。

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