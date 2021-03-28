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足球／絕殺球無效！C羅爆氣甩隊長臂章抗議

聯合新聞網 / 綜合報導
葡萄牙超級球星「C羅」羅納度。 美聯社
葡萄牙超級球星「C羅」羅納度。 美聯社

在今天（28日）世界盃資格賽葡萄牙對上塞爾維亞的比賽中出現重大誤判，葡萄牙超級球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）一次已經越過門線的射門被判沒進，最終僅以2比2戰成平手，這也讓他氣得把隊長臂章丟在地上，終場哨聲還沒響起就憤而離場。

雙方僵持至第93分鐘，曼德斯（Nuno Mendes）的斜傳找到禁區右側的羅納度，但在球跨過球門線後米崔維奇（Stefan Mitrovic）滑了過去將球擋出來，結果主裁判居然判這球沒進，因為世界盃資格賽沒有VAR(影片輔助判決)，因此無法對此進行回放挑戰，也讓葡萄牙錯失超前機會。

羅納度也對此相當不滿，他向裁判抗議卻收到黃牌警告，在終場哨聲吹響前他便走下球場，經過退場通道時還把隊長臂章往地上摔，葡萄牙總教練山多斯（Fernando Santos）無奈表示，他們只能接受這樣的結果，但這種層級的賽事沒有影片助理裁判系統實在令人無法釋懷，也提到賽後主裁判有向他道歉，但一切於事無補。

賽後羅納度在社群網站上表示：「有時候會有一些艱難的時刻需要去面對，特別是當我們感覺到整個國家都受到傷害的時候。現在就抬起頭來面對下個挑戰吧，加油，葡萄牙！」

葡萄牙 裁判 塞爾維亞

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