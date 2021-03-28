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足球／建構五級系統 大同落實基層扎根
為落實草根足球推廣，北市大同足球隊昨天造訪台北市太平國小，建構完整五級系統；雖因新冠肺炎疫情管制關係，台北市國小活動需閉門進行，分成四個梯次進行的活動仍充滿活力。
台北市太平國小是北市大同足球隊系統的基層學校，從北市太平國小、北市重慶國中、北市大理高中、北市世新大學、北市大同足球隊，形成五級的完整系統。
這次活動由校長徐昀霖策畫，參加球員是一年級、二年級、五年級和六年級，共四個年級的學生、三百多人，分成四個梯次進行，其中更遇到了「林書儫」、「劉川風」阿美族背景的兄弟。
北市大同足球隊黃柏錦表示，陪著小朋友一起玩樂的感覺很好，看著孩子們對於球的快樂想起來了當初自己學習足球的初衷，如果還有機會，希望能與更多孩子們一起分享足球的快樂。
足球是全世界最受歡迎的運動，透過足球可學會在社會上最重要的團隊精神，跌倒再站起來，不斷嘗試努力，精益求精。
台北市太平國小，十年來推廣足球不遺餘力。 其中體育組長嚴翔樺，更是背後的推手；期許透過草根足球節，讓更多的人了解認識足球。
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