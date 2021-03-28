起亞菁英賽／錯過獵鷹機會 徐薇淩排名小滑到11位

錯過第16洞的獵鷹機會，我國旅美好手徐薇淩在LPGA起亞菁英賽第三輪繳出平標準桿的72桿，維持低於標準桿4桿，從原本的第5下滑到並列11名，和領先群雌的南韓名將朴仁妃已有8桿差距。

起亞菁英賽總獎金180萬美元，徐薇凌首輪打完排名兩位數，第二輪在獵鷹抓鳥下排名大躍升，但今天小遇亂流，第2洞先吞柏忌，第3洞雖馬上抓下小鳥，第9洞和11洞再進帳博蒂，第12和13洞卻也連吞柏蒂。

標準桿4洞的第16洞，徐薇凌第一桿就攻上果嶺，不過抓「老鷹」機會失手，博蒂機會也沒把握，最後5洞都以「保帕」作收，三輪合計212（-4）桿。

另名好手程思嘉，第二輪驚險躍過晉級線，今天再有獵鷹演出，單輪1鷹、6鳥進帳，雖也吞下4柏忌，單輪68（-4）桿演出，合計215（-1）桿暫居22名。