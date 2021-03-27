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足球／安聯回饋列車宜蘭站 順安國中人工草皮新體驗
舉辦了八年的安聯小小世界盃足球賽，主辦單位迷你足球協會今年結合冠名贊助商安聯人壽增設了「公益回饋列車」開拔到偏鄉學校，今天由迷你足球協會代表許瀞心率領醒吾高中女足隊來到位於宜蘭的順安國中，除贈送球具外也指導當地許多對足球有興趣的學童。
順安國中校長張秀梅代表此次參加體驗營的46位學員接受球具後也表示，順安國中為全宜蘭唯一人工草皮足球場，占地遼闊，相當適合青少年足球發展。
順安國中教練陳奕宏為該校專任教練，同時也是宜蘭在地出身球員，在五年前退伍後婉拒大同企甲球隊邀約，並在考取專任教練資格後返鄉貢獻所學。順安國中足球隊成立至今近30年，曾經因為人數不足而無法代表學校參賽，在該校老師們的努力下，球員們再度返回球場，連續維持三年八強的好成績；教練與老師對於足球隊的要求，不只是球技，更強調其學習、品德的標準，曾培育出羅志安、羅志恩、韋聖心等知名國腳。
陳奕宏是北市大畢業的球員，在校時期也曾協助當時的教練張武業執行安聯小世足賽務部分，現在返鄉回歸基層受到安聯的回饋心中無限感慨，雖然現在有企業贊助學校球隊，但仍深感不足。他認為，宜蘭是較偏鄉地區，在軟硬體的資源上仍遠不及大城市，單靠教育部及體育署的補助有限，需要更多像安聯人壽這樣的企業投入基層學校協助體育發展。
透過公益列車活動，安聯人壽也在上周提供100顆樹苗，在回饋列車台東站帶領學童於台東富山國小種植原生樹種，希望以公益結合環保的面向，推動台東在地足球發展，並推廣環境永續概念，讓足球體驗營結合植樹，使學童了解在消費環境時，更需要學習如何讓環境永續、創生。
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