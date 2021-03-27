高球／東華推產官學合作 花蓮基層扎根再跨一步

在東華大學校長趙涵捷大力支持下，花蓮縣高爾夫委員會今天再下一城，不但落實在地耕耘，且成為全台第一個產官學合作推動高球基層扎根的表率，完成歷史性的突破。

花蓮高球委員會今天在花蓮球場舉辦花蓮縣高球培／儲訓隊術科測驗，成為產官學合作推動基層高球的起手式，包括東華大學體育中心、縣政府、高球委員會及花蓮球場，均投入大量人力、物力，擴大花蓮高球人口。

因為培訓資源涵蓋面更廣，花蓮縣高爾夫員會選訓會因應未來情勢發展，特別放寬選拔標準，在術科測驗中增加錄取培訓菁英選手近20人，選訓會主委林永巨強調希望藉由擴大選手基數，刺激各校投入基層扎根的意願。

花蓮縣高球委員會主委黃冠欽表示，以往東華大學體育系楊昌斌教授就曾以個人身份擔任委員會總幹事，協助規劃縣府高球教學，花蓮學童接受高球教育的普及率因此成為全台第一。

楊昌斌近期接任東華大學體育中心主任，讓東華大學可以更廣泛結合校方的資源，投入高球基層扎根，「例如東華大學體育與運動科學系林如瀚教授主持的運動心理專業研究案，就可以名正言順協助監控並強化小選手的心理狀態，讓學術研究在競技場上得到驗證。」

東華大學和花蓮縣體育會打鐵趁熱，將在4月17、18兩日共同舉辦運動志工講習，並聘請台北高球協會理事長吳見亨、旅日高球名將曾秀鳳、瘋高球創辦人洪銘舜等人擔任講師。

東華大學體育中心主任楊昌斌表示，大學除了是教育及研究機構外，也應走出象牙塔與在地結合，協助體育發展，甚至推展具有特色的運動項目。「以往我們已經參與各項志工、裁判及教師增能講習，並辦理縣長盃、議長盃等各項比賽，但是個人能力有限，必須結合團隊的力量更能發揮效益。」