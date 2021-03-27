全中運／自由車列必辦項目 首日開賽成績揭曉
110全中運自由車公路賽今天在雲林斗六市的人文公園起跑開賽，這也是自由車改成全中運指定必賽項目的第一年，全國285名選手參賽，分50公里和100公里組競賽，路線有平地、彎道、爬坡、下坡等各式路段，挑戰選手體力、耐力及控制力，各組成績出爐。
主辦單位說，自由車比賽項目，過去是限於場地因素，列屬選辦項目，即由各主辦縣市決定辦或不辦，今年起改列為必辦項目，受到各縣市重視，比賽分有公路賽、計時賽、越野（登山車）賽、場地賽等項目。
今天第一天賽程的公路賽率先登場，公路賽分國男組、國女組、高女組賽程都是50公里，高男組為100公里。今天開賽從斗六人文公園大學路出發，沿著縣道154乙線、接縣道149甲線，沿著華山到樟湖再從149甲線荷苞返回斗六，最大挑戰是華山到樟湖山線路段，沿線有陡峭山坡、險降坡。
各組前三名依序如下，國女組：台中市外埔國中溫彩彤、台中市外埔國中許婷茵、屏東縣林邊國中陳心淳。高女組台中市大甲高中鐘昀婷、新竹縣仰德高中吳婭弘、新竹縣世界高中陳靖昀。國男組新竹縣新豐國中朱建學、台北市大理高中附設國中陳則安、桃園市中壢國中胡博鈞。高男組台中市大甲高中許仕儒、台中市大甲高中賴竑宇、台中市豐原高中陳立宏。
雲林縣府表示，自由車計時賽明天在台78線東西向快速道路虎尾到元長交流道舉行，國男、國女及高女組路程都為14公里，高男20公里；越野賽30日在台中老外林道、場地賽3月31日至4月2日在台中市自由車場地。
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