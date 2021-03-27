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定向越野／中興盃暨全國排名賽登場 送高麗菜挺農民

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2021年中興盃定向越野錦標賽暨全國排名賽，今天在中興新村光明里登場。圖／中華民國定向越野協會提供
2021年中興盃定向越野錦標賽暨全國排名賽，今天在中興新村光明里登場。圖／中華民國定向越野協會提供

由中華民國定向越野協會與南投縣體育會共同主辦的2021年中興盃定向越野錦標賽暨全國排名賽，今天在中興新村光明里登場，主辦單位特別準備當天現採的高麗菜送給選手做為完賽禮，展示全台挺農民，運動界不落人後的熱情。

這項比賽分25組，共有170位選手參賽，由於也是國手選拔賽，因此男、女菁英組競爭相當激烈，中正大學、東華大學、台師大、台大等校精銳盡出。另外，男、女20歲與18歲組也是新秀輩出，為比賽增添話題。由於天公作美，比賽首次在中興新村的城區舉行，新場地、新賽程，參加選手在初春季節展開今年的定向越野賽，享受運動抗疫。

男子菁英組共有18位好手角逐，國手級名將蔡朋憲以14分51秒奪金，目前就讀清華大學的黃博遠以15分28秒得銀，東華大學張添恩以15秒36獲得銅牌。其他好手的差距都在5秒之內，顯見競爭有多激烈。

女子菁英組有5位女將競逐，目前就讀台北醫學大學的黃敏惠以16分09秒贏得金牌，另一位好手吳思穎今年首度參賽以17秒04獲銀牌，中正大學名將王庭瑄以18秒28秒排名第3。另2位好手林冠妤與王俐晶以些微之差分居第4及第5。

男子公開組是這次比賽競爭最激烈的一組，共有20位選手參賽，林晉毅、徐群逸、許靖胤抱走前3名奬牌。女子公開組也有15位選手參賽，東海大學女將林擷芳曾是亞青國手，技壓群芳以20分17秒奪金。

男子20歲組是3位2019年亞青國手林沁湜、馬金言、李東陽爭雄的局面，3人時間差在一分鐘之內，林沁湜奪冠，馬金言、李東陽分居第2、第3。女子20歲組有6位女將角逐，江品宣奪冠，許恩琦居次，兩人僅差10秒。

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