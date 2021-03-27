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越野賽／甲狀腺亢進復出 江晏慶感動奪第二
馬拉松個人最佳成績是2小時37分鐘，我國越野三項好手江晏慶去年卻因甲狀腺亢進，回歸後第一場馬拉松5小時還沒跑完，但他仍慢慢回到賽場，今天更以3小時20分11秒摘下XTERRA TAIWAN 2021越野三項第2名，正式宣告「我回來了」。
江晏慶10年前就到大陸參加過和XTERRA性質相似冒險賽，2017年底XTERRA到台舉辦分享會，18年在台舉辦首屆賽事，他也成為團隊成員，對賽事有特別感情，尤其去年賽事因新冠肺炎疫情未舉行，讓他感觸更深，「其實我2012年後就沒比過三鐵，沒想到再一次牽起車子，是在XTERRA。」
去年的甲狀腺亢進，卻讓江晏慶爆瘦5公斤，肌肉流失大半，「醫生叫我不要跑，但我還是會跑一下，但慢慢跑都跑不了10公里。」他去年11月重新參加比賽，阿里山雲端路跑超過5小時才完賽，是個人最佳的兩倍時間，他苦笑說：「從沒跑那麼久過。」
今天的XTERRA成他病後最重視的一場比賽，2018年加入XTERRA台灣團隊的他透露，儘管一下水就遇泳鏡浸水意外，騎完登山車就在轉換區雙腳大抽筋，最擅長的越野跑不能完全發揮，但順利完賽就有滿滿成就感，「很開心跑完了！」
越野三項男子組冠軍由首度參賽的鐵人三項名將謝昇諺摘下，女子組冠軍也是由鐵人三項好手張綺文包下，花4小時07分39秒分完賽的她重心仍在鐵人三項，只是因教練田偉璋參賽就一起報名，不料登山車只練過一次，初體驗就帶回冠軍。
成績雖亮眼，張綺文笑說，太低估越野三項的難度，「很多下坡我都快喘不過氣，騎車騎到快抽筋，近期不想比了，要準備好再來。」她補充說，賽道許多工作人員是屏科大學、弟妹，一路上聽到許多「學姊加油」的打氣聲，成她奮力完賽的動力之一。
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