企業射箭／奇美比準引話題 國手分享難忘比賽經驗

中華企業射箭聯賽3年今天首度移師台南奇美博物館舉行，創下國內射箭賽事的先例，也在選手與教練間引發話題，其中寒舍集團教練袁叔琪就表示，雅典奧運射箭賽在羅馬競技場舉行，至今仍讓她感到相當難忘。

企業射箭聯賽3年主推各隊主場制，其中開幕首戰就移師到台南射箭隊主場，台南市奇美博物館奧林匹亞草坪舉行，不過開幕戰新竹市愛山林隊以3：2強壓地頭蛇台南射箭隊。

代表台南射箭隊出賽的彭家楙，對於比賽首度移師奇美博物館舉行，她說：「很開心能在奇美博物館奧林匹亞草坪比賽，這裡的建築很美，但也因為場地比較空曠，風向不定，如何掌握還需要再拿捏，今天自己沒有發揮得很好，希望可以調整得更快些。」

儘管國外賽事在知名景點舉行已是常態，但國內賽事卻是在今天跨出歷史性一步，寒舍集團教練袁叔琪也分享了雅典奧運在羅馬競技場比賽的經驗，並感謝企業射箭聯盟的努力，讓賽事能到奇美博物館舉行，當被問到想在哪個地標比賽時，她則說笑：「日月潭很可以！」

本身是中華隊教練的新竹市愛山林隊教練倪大智說：「歐洲常在教堂前比，荷蘭世錦賽便是；年終賽在義大利一個有很多巨型雕像的廣場比，上千位觀眾到場觀戰超嗨；俄羅斯莫斯科那場則是現場布置超精美，讓我印象深刻。」

寒舍集團魏均珩表示，可以在這麼奇美博物館草坪比賽很幸福，之前到上海陸家嘴、土耳其地中海海灘比賽都是很棒的經驗；林佳恩說：「有一場我沒去的是在巴黎艾菲爾鐵塔下面比，超讚！如果有機會，在有花海的地方比應該也很棒。」