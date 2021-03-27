自由車／美利達經典百K彰化登場 一姊黃亭茵領騎

邁入第11年的「美利達經典百K」單車自我挑戰活動今天首度在彰化田中高鐵站旁公園舉行，大會總共投入了超過800人的工作人員，維護防疫措施、交通安全引導、補給站、醫護、會場服務等各層面，所以深受參與車友的高度讚賞，也因此雖有疫情的陰影，但是特別限量的5000名額依舊秒殺，可見活動深受肯定與喜愛的程度。

雖然疫情趨緩，主辦單位仍然採取嚴謹的高規格防疫措施，包括為所有車友完騎進入會場前準備客製的口罩等等，因此特別獲得肯定與讚許。彰化經典百K活動歷年來建立的好口碑吸引了全台各地喜愛單車運動的民眾秒殺熱烈報名，其中北部地區的車友佔了大多數，也有遠自宜花東、金門、澎湖而來的車友，甚至美、日、韓、印、菲、智利、西班牙、丹麥、宏都拉斯等等外籍人士慕名參加，場面熱鬧非凡。

今天一早5000車友在「台灣一姊」黃亭茵的領騎下，浩浩蕩蕩的準時出發，場面非常壯觀，今年吸引了學術、科技、藝文、知名企業等各路英雄好漢紛紛揪團來挑戰，譬如二度參加的台大EMBA單車隊的隊長表示，去年就被大會的各項優質服務感動，今年再次參加，並表示這是他們參加過最好的單車活動。

值得一提的是，這次騎電動輔助自行車參加活動的車友變多了，包括美利達公司的國內部營銷副總曾進成騎著美利達最新款，續航力超長、馬力超強的電輔車完騎116 公里。

彰化經典百K活動雖標榜非競賽性質，今年特邀台灣一姊黃亭茵、年輕好手劉恩杰、羅偉譽、徐子恩代表的Bryton.美利達車隊選手領騎，與許多實力民間素人及KOL一輪及哲睿一起切磋，尬車。本活動現場特有的貼心服務還有首度邀請到凱渥名模領導的美女群，為完騎的選手們獻上完賽獎章；此外，大會還邀請知名的單車漫畫家設計規畫了以一姊黃亭菌、網紅一輪的漫畫版拍照區，車友們甘心排隊拍照之餘直呼過癮，相約明年一定要再參加。