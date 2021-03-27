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路跑／北竿硬地超馬鳴槍起跑 李智群奪50公里冠軍

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
50公里男子組冠軍李智群。圖／蜂巢行銷提供
50公里男子組冠軍李智群。圖／蜂巢行銷提供

2021馬祖北竿硬地超級馬拉松今早鳴槍起跑，賽事分為超級馬拉松50公里組、超半程馬拉松25公里組、初階馬拉松12.5公里組及健康樂活3公里組，賽事路線由北竿塘岐村迎賓館前廣場出發，沿途經過北竿大道、坂里村、尼姑山、芹壁村，再經由環島東路回到塘岐村。

連江縣劉增應縣長說：「去年因為疫情停辦，今年賽事依舊感受到跑友的熱情支持，我們也結合馬防部、馬管處、縣府各局處、北竿鄉公所等相關單位協助合作的力量，來提升賽事整體的品質。」

連江縣政府辦理第5屆的馬祖北竿硬地超級馬拉松，今年報名人數總計1195人，報到人數則為1110人，報到率相當高，其中以初階馬拉松與超半程馬拉松人數最多，而非本島地區的參賽者將近900人。

與一般超級馬拉松賽事不同的地方是島上地形蜿蜒起伏，挑戰參賽者的耐力及意志力，不過沿途可欣賞馬祖獨特風貌，像是彷彿置身於歐洲的芹壁村，以及戰地人文歷史，尤其馬祖播音站讓人感受戰地氛圍，因此賽事依舊保持千人參與的規模，而今天完賽還可獲得獨特完賽獎牌、紀念毛巾與紀念酒。

12.5公里男子組與女子組第一名分別為鍾承佑、魏子勛；25公里則由宋子銘、郭雯琦奪得男、女子組冠軍；50公里超級馬拉松冠軍獎盃則由市民跑者之王李智群與素雅女神劉素雅稱王封后，李智群說：「先前因為其他賽事撞期，因此忍痛捨棄北竿硬地超馬，今年因疫情也無法出國參賽，來體驗聞名已久的最硬賽事，真的硬，風景也真的美。」

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