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越野賽／首次參賽就上手 鐵人一哥意外奪冠

聯合報 / 記者曾思儒／墾丁即時報導
謝昇諺奪下XTERRA TAIWAN越野三項冠軍。記者曾思儒／攝影
謝昇諺奪下XTERRA TAIWAN越野三項冠軍。記者曾思儒／攝影

首度跨足越野鐵人三項，鐵人三項好手謝昇諺就展現優異運動天賦，才「拜師」練登山車3個月，今天就摘下XTERRA TAIWAN越野三項男子組冠軍，連自己都喊意外。

謝昇諺先前因受傷錯過全運會選拔，但接觸越野三項卻開發出另項潛能，和雅加達亞運自由車下坡賽銀牌「阿丹」江勝山請益，儘管練登山車「車齡」才3個月，今天仍順利征服墾丁的大山母山、小尖石山和門馬羅山等山頭，最後1公里再超越越野三項好手江晏慶和許元耕，以3小時19分整摘下今年賽事冠軍。

「冠軍是個意外，我的策略是不要受傷，第一次比賽，騎車我又是菜鳥，安全第一。」謝昇諺笑說，雖然是體人三項專項選手，但越野賽又是完全不同領域，提前兩天來適應場地仍無好好記住路線，他大呼：「地形真的太複雜，我還是有騎錯，騎了20、30公里才折返。」

謝昇諺形容，越野賽就像真人版電動，「要一直破關，像是戶外的闖關遊戲。」尤其第二項登山車轉換到最後11公里的越野跑，一開始就是1公里的上坡，讓他大喊吃不消，直到最後回到公路賽段才發揮所長竄到首位。

越野三項是由1.5公里游泳、28公里登山車和11公里的越野跑組成，XTERRA TAIWAN 2021賽事今天結束越野三項和越野兩項賽程，明天還有5公里、10公里、28公里和42工以的越野跑賽事。

妻子也偕同到墾丁的謝昇諺透露，自己還有報名明天的越野跑28公里，太座也有報名5公里賽事，他大笑說：「今年很期待這場，都來了，就一起跑一跑！」

謝昇諺奪下XTERRA TAIWAN越野三項冠軍。記者曾思儒／攝影
謝昇諺奪下XTERRA TAIWAN越野三項冠軍。記者曾思儒／攝影
XTERRA TAIWAN越野三項前5名合影。記者曾思儒／攝影
XTERRA TAIWAN越野三項前5名合影。記者曾思儒／攝影

越野跑 鐵人三項 全運會

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