舉重／備戰亞錦賽不怕打針怕篩檢 郭婞淳：聽說很痛

舉重女神郭婞淳將在下月前往烏茲別克參加舉重亞錦賽，以補足最後一場奧運資格賽參賽場次，而在日前已經完成新冠肺炎疫苗接種的她談到，相隔一年多將再度出國參賽確實有點期待，這次也會以平常心參賽並且參與情蒐工作，為東京奧運作準備。

身為女子58、59公斤多項舉重世界紀錄保持人的郭婞淳，日前與空手道「小清新」文姿云等人一同完成疫苗接種，為接下來的出國賽事做準備與防護，而4月將前往烏茲別克參賽的她，也在今天獲得個人所代言的運動品牌UA應援，甚至為她獨家打造專屬應援插畫牆，並號召全民為這些為了夢想而努力不懈的運動選手致敬。

對於睽違一年多將再次出國參賽，郭婞淳坦言有期待也有擔憂，期待的是能與不少國際好手再度碰面、競技，而擔心的則是新冠肺炎篩檢「聽說有點痛」，「有聽其他篩檢過的選手說會痛。」

郭婞淳這次前往烏茲別克前除了要進行兩次採檢外，到達當地後也要採檢一次，但在場賽事結束後，她也預計將能拿下東京奧運參賽門票，而這次同行的還包括與她一同接受訓練的男子96公斤級選手陳柏任等人，她也期許學弟能拿下好成績，「我有跟他說不能放棄，希望可以一起去參加奧運。」

儘管這次亞錦賽郭婞淳並沒有太多成績上的壓力，但她也笑稱將會學習情蒐，「過去一年多來看到不少國外新秀表現不錯，未來應該會蠻拚的。」