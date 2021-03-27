舉重／不怕針頭不怕重 郭婞淳竟怕核酸檢測

無論是沉甸甸的槓鈴，還是接種疫苗的針頭，「舉重女神」郭婞淳都沒在怕，但4月即將出征烏茲別克參加亞錦賽的她卻透露，有點害怕核酸檢測，「因為聽說很痛」。

女子59公斤世界紀錄保持人郭婞淳4月13日將前往烏茲別克參賽，自從去年疫情爆發後，她就沒有離開台灣，這也是她相隔一年半後再次出國征戰，她特別向其他有出國過的選手打聽檢測過程，反而讓她更害怕。

這次參加亞洲舉重錦標賽前至少得經過3次檢測，光在台灣就得檢驗2次，抵達烏茲別克後賽前還有1次，郭婞淳就說：「聽說要從鼻孔進去，而且很痛。」

面對未知的檢測郭婞淳有些忐忑，但對比賽反而輕鬆自在，她說很久沒有看到各國的選手，也很想問問大家：「還好嗎。」

郭婞淳目前在女子59公斤量級奧運積分排名第一，亞錦賽只要站上場，集滿參賽場次就可確定奧運門票到手，她的目標也很簡單，「就希望抓、挺舉的開把可以穩定維持在105和135公斤」。

今天郭婞淳參加贊助商替她舉辦的「應援」活動，主辦單位甚至找來插畫家，以她比賽照片為範本在牆面作畫，郭婞淳看到成品後非常滿意，也說這個作品完美呈現舉重的力與美，且她從第一眼就看出，這是以當時在2018年雅加達—巨港亞運時的照片當範本來創作。

郭婞淳並害羞地表示，她私底下其實很常看自己比賽的照片和影片，「我最喜歡的就是自己比賽時自信、專注的眼神」。