網球／最佳搭檔釋懷孕喜訊 謝淑薇重心暫時移往單打？
與謝淑薇曾攜手站上女雙之巔的史翠可娃（Barbora Strycova），今(27)日在個人IG宣布懷孕喜訊，也代表暫時看不到這2位最佳拍檔共同在場上奮戰的身影。
現年34歲的史翠可娃，女單排名最高來到世界第16，這位捷克名將在2018年與謝淑薇搭檔後，開啟生涯另一波高峰，2019年在溫網拿下2人合拍的首座大滿貫金盃，也先後登上女雙第一寶座。
史翠可娃在IG上寫道，「我以前很討厭在場上拿到烘培料理，尤其是貝果(意旨網球場以6比0贏得該盤)，但當我的烤箱內有一個小麵包(指尚未出生的孩子)時，我不得不感到興奮。」
對於未來規劃，史翠可娃則表示，「首先我想要有個家庭，再來是開設Podcast談論時尚界，我有很多朋友都是從事這個行業，所以我很喜歡，或許之後也能辦個兒童網球訓練營。」
雖然史翠可娃未來是否復出球場不得而知，不過這位捷克名將懷孕消息一出，代表謝淑薇只能暫時另尋雙打搭檔，不過謝淑薇在今年澳網女單表現精彩，更是闖進最後8強，也讓人猜測無法合拍史翠可娃的情況下，謝淑薇是否會將重心擺在單打賽事上。
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