花式滑冰／俄軍團橫掃世錦賽 16歲美少女謝爾巴科娃首摘金

16歲俄羅斯花式滑冰選手謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）今天在2021年世界花式滑冰錦標賽奪下女單金牌，生涯首獲世界冠軍殊榮，亞軍、季軍也都由俄國同胞拿下。

謝爾巴科娃在24日的短曲項目以81分取得領先，今天則在長曲項目以152.17分稍稍落後同胞特魯索娃（Alexandra Trusova）的152.38分，合計以233.17分奪冠。

24歲的圖科塔姆謝娃（Elizaveta Tuktamysheva）以總分220.46分拿下銀牌；16歲的特魯索娃以217.20分抱回銅牌。

不過，對謝爾巴科娃來說，美中不足的是，她嘗試了一次4周跳，卻沒有成功。除了這個缺憾之外，她的長曲表現如行雲流水。

謝爾巴科娃28日將慶祝17歲生日，她說：「我真不知道該說什麼。我盡力了，我每個動作都在奮戰，所以我不太滿意自己的表現。」

「但我拿下冠軍，那是我的目標。這場比賽很辛苦，從第一個技術動作開始就不如我所願，之後在每一個細節上，我告訴自己，必須做得更好，不能失分。」

即將慶祝17歲生日的謝爾巴科娃在2021年世界花式滑冰錦標賽奪下女單金牌，生涯首獲世界冠軍殊榮。 路透社

特魯索娃受教於已退役的俄羅斯花滑巨星普魯申科（Evgeni Plushenko），她在短曲項目只拿到64.82分，暫列第12名，但在長曲項目力挽狂瀾，最終站上領獎台。

18歲日本選手紀平梨花原本在短曲項目暫居第2，今天卻以總計205.70分，屈居第7名。她的編排並無4周跳，原定的3周半跳也沒成功。

在冰舞方面，來自法國的4屆冠軍組合帕帕達吉斯（Gabriella Papadakis）和西澤龍（GuillaumeCizeron）今年未參賽，俄羅斯的西尼齊娜（VictoriaSinitsina）和凱薩拉波夫（Nikita Katsalapov）充分利用這個機會，在今天的韻律舞項目以88.15分暫居第一，明天還有自由舞項目。

這屆花滑世錦賽在瑞典斯德哥爾摩舉行。法新社提到，帕帕達吉斯與西澤龍是為了專心為2022年北京冬季奧林匹克運動會備戰，而選擇不參加這屆世錦賽。

即將慶祝17歲生日的謝爾巴科娃在2021年世界花式滑冰錦標賽奪下女單金牌，生涯首獲世界冠軍殊榮。 路透社