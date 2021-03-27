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LPGA／徐薇淩克服亂流獵鷹 起亞菁英賽暫居第5名

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
總獎金180萬美元的LPGA起亞菁英賽，第二輪後徐薇淩暫居第5名。 圖／台灣大哥大女子公開賽提供(資料照)
總獎金180萬美元的LPGA起亞菁英賽，第二輪後徐薇淩暫居第5名。 圖／台灣大哥大女子公開賽提供(資料照)

總獎金180萬美元的LPGA起亞菁英賽今天進行第二輪賽事，首輪打完一度並列第17名的徐薇淩，今天的第二輪再有斬獲，共抓下3鳥、1老鷹，以單輪69（−3）桿繳卡，兩輪合計低於標準桿4桿，暫居第5名。

儘管受到新冠肺炎疫情影響，去年僅參與了3站的LPGA賽事，但徐薇淩今年開季後賽表現漸入佳境，這次的起亞菁英賽首輪她就打出低於標準桿1桿，本賽季第二度打出低於標準桿成績。

而今天徐薇凌從第10洞出發後，雖然一度遭遇亂流，在第11、14洞分別吞下柏忌，不過回到前9洞後表現也總算回穩，在第3到5洞都打出低於標準桿，其中第4洞更是獵下老鷹，加上第8洞再進帳1鳥，單日抓下3鳥、1老鷹，以低於標準桿3桿作收，兩輪合計低於標準桿4桿，距離領先的南韓朴仁妃僅有5桿差距。

至於首輪同樣有獵鷹表現的程思嘉，今天則是抓下2鳥、吞下4柏忌，打出高於標準桿2桿的成績繳卡，兩輪合計147（＋3）桿並列第59名，驚險越過淘汰線，而首輪打完墊底的曾雅妮，今天表現仍不見好轉，以高於標準桿12桿成績繳卡，兩輪打完高於標準桿22桿，開季前2站皆無緣晉級。

徐薇淩 LPGA

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