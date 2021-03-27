邁阿密網賽／直落二不敵澳網亞軍 盧彥勳男單二輪止步

我國網球好手盧彥勳繼日前在邁阿密網賽首輪拿下睽違千日的勝利後，今天凌晨的第二輪賽事則是碰上世界排名第2名、今年澳網亞軍的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），最終以2：6、2：6遭直落二擊退。

37歲的盧彥勳在這次賽事前，前一次贏球已經是2018年的4月，這段期間他經歷了右肩膀的傷勢與超過1年的養傷期，復出後又碰上新冠肺炎疫情影響，讓他仍在苦尋復出後首勝；不過這次邁阿密網賽首輪，盧彥勳碰上世界排名最高曾來到11名的美國好手奎瑞（Sam Querrey），總算搶下復出後的首勝。

而今天的次輪賽事，盧彥勳則是碰上年僅25歲的俄羅斯新世代好手梅德維夫，生涯已經兩度打進大滿貫決賽的他，前一次與盧彥勳交手已經是2017年的印度清奈網賽，當時梅德維夫的世界排名雖然還在40名外，不過仍是在那次交手中以直落二擊敗盧彥勳。

雙方今天再度交手，正值顛峰的梅德維夫仍未給盧彥勳太多進攻機會，在全場發出9記愛司球下，僅花26分鐘就以兩個6：2拿下勝利，梅德維夫賽後說：「我很開心我能保持緊繃，並發揮自己的能力，而未發生太多的失誤，現在一切都很好，讓我很期待下一輪的賽事。」