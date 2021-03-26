快訊

埃及火車相撞三節車廂出軌！已知造成32死60多人傷

中職／獅猿戰因霧延賽 21年前曾發生過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

企業射箭／聯賽三年明開射 首度移師奇美博物館比準

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中華企業射箭聯賽三年開幕戰將於明天上午9時30分在奇美博物館舉行。圖／中華企業射箭聯盟提供
中華企業射箭聯賽三年開幕戰將於明天上午9時30分在奇美博物館舉行。圖／中華企業射箭聯盟提供

中華企業射箭聯賽三年開幕戰將於明天上午9時30分，在台南市奇美博物館奧林匹亞草坪隆重登場，開幕戰由地主隊台南射箭隊迎戰新竹市愛山林，而這也是國內史上頭一遭將射箭賽事舉辦在知名地標。

企箭三年賽前記者會今天在台南台糖長榮酒店舉行，中華企業射箭聯盟會長邱炳坤表示，很開心經過多方努力和台南市政府等單位大力支持下，能讓企業射箭聯賽在知名地標比準，和國際接軌。中華企業射箭聯盟副會長宋守智特別感謝台南市政府、教育局和體育處和奇美博物館大力幫忙，讓企業射箭聯賽可以跨出這一步。

台南市教育局副局長吳國珉表示，一開始很擔心這是個很不容易達成的任務，畢竟一般人對射箭不是很了解，很開心可以促成這件美事，期待除企業射箭聯賽外，東京奧運模擬賽也可以在奇美博物館奧林匹亞草坪舉行，讓更多人了解並喜歡射箭，也預祝中華射箭隊可以在東京奧運奪牌。

落實主客場制也是中華企業射箭聯賽三年重點，開幕戰上午10時由地主台南射箭隊接受客隊新竹市愛山林挑戰，12時由尋求至尊盟主三連霸的寒舍集團和企箭二年例行賽冠軍協會青年隊捉對，14時由新北凱撒對台中銀行。28日將續在原地進行第二輪賽事，10時由寒舍集團對新竹市愛山林，12時協會青年隊對台中銀行，14時台南射箭隊對新北凱撒。

其中除了由五支企業共同認養，以培養青年新血為宗旨的協會青年隊無主場規畫外，各隊主場分別是台南射箭隊為台南、寒舍集團射箭隊為台北、新竹市愛山林射箭隊為新竹、新北凱撒射箭隊為新北市、台中銀行射箭隊為台中。

延伸閱讀

新竹市推節水全民運動 林智堅：節水5%抽Apple Watch

竹市3大醫師公會暖捐256箱鳳梨 替社福及長照單位加菜

板橋凱撒飯店全新「吃到飽免400元」！義麵燉飯無限吃，孩童還享0元優惠

金牛、屬牛、姓牛「用餐5折」！台北凱撒吃到飽468起

相關新聞

HVL／內湖高中3年一劍闖4強 強碰7連霸衛冕軍豐商

109學年度HVL男甲級決賽今天揭幕，上個賽季錯過8強列車的內湖高中，在教練吳鴻彬「三年磨一劍」的長期規畫下，決賽首日以...

企業射箭／聯賽三年明開射 首度移師奇美博物館比準

中華企業射箭聯賽三年開幕戰將於明天上午9時30分，在台南市奇美博物館奧林匹亞草坪隆重登場，開幕戰由地主隊台南射箭隊迎戰新...

LPGA／起亞菁英賽 徐薇淩71桿並列17

台灣旅美高球好手徐薇淩，今天在LPGA美國女子職業高爾夫巡迴賽的起亞菁英賽首輪，打出4鳥3柏忌，以低於標準1桿的71桿繳...

雪板／熱愛滑雪卻被雪吞噬生命 前世錦賽金牌遭雪崩殞歿

熱愛滑雪卻被雪吞噬生命！據CNN報導，前滑雪世錦賽雪板金牌龐馬戈斯姬(Julie Pomagalski)因雪崩意外身亡，享年40歲，令法國運動界表達哀悼之意。 曾代表法國參與2002及2006年

HVL／華僑直落三勝內湖 東山連9年晉級女子組4強

109學年度HVL女甲級決賽戰火點燃，華僑高中與東山高中兩支傳統勁旅，今天先後以直落三扳倒內湖高中與枋寮高中，取得4強戰...

東奧聖火傳遞首日兩度熄滅 次日出發前又熄火

延期一年的日本東京奧運聖火傳遞昨天正式從福島縣起跑，然而第一天途中就發生兩次聖火火炬熄滅；今天出發前要點火時，連點火用的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。