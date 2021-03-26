企業射箭／聯賽三年明開射 首度移師奇美博物館比準

中華企業射箭聯賽三年開幕戰將於明天上午9時30分，在台南市奇美博物館奧林匹亞草坪隆重登場，開幕戰由地主隊台南射箭隊迎戰新竹市愛山林，而這也是國內史上頭一遭將射箭賽事舉辦在知名地標。

企箭三年賽前記者會今天在台南台糖長榮酒店舉行，中華企業射箭聯盟會長邱炳坤表示，很開心經過多方努力和台南市政府等單位大力支持下，能讓企業射箭聯賽在知名地標比準，和國際接軌。中華企業射箭聯盟副會長宋守智特別感謝台南市政府、教育局和體育處和奇美博物館大力幫忙，讓企業射箭聯賽可以跨出這一步。

台南市教育局副局長吳國珉表示，一開始很擔心這是個很不容易達成的任務，畢竟一般人對射箭不是很了解，很開心可以促成這件美事，期待除企業射箭聯賽外，東京奧運模擬賽也可以在奇美博物館奧林匹亞草坪舉行，讓更多人了解並喜歡射箭，也預祝中華射箭隊可以在東京奧運奪牌。

落實主客場制也是中華企業射箭聯賽三年重點，開幕戰上午10時由地主台南射箭隊接受客隊新竹市愛山林挑戰，12時由尋求至尊盟主三連霸的寒舍集團和企箭二年例行賽冠軍協會青年隊捉對，14時由新北凱撒對台中銀行。28日將續在原地進行第二輪賽事，10時由寒舍集團對新竹市愛山林，12時協會青年隊對台中銀行，14時台南射箭隊對新北凱撒。

其中除了由五支企業共同認養，以培養青年新血為宗旨的協會青年隊無主場規畫外，各隊主場分別是台南射箭隊為台南、寒舍集團射箭隊為台北、新竹市愛山林射箭隊為新竹、新北凱撒射箭隊為新北市、台中銀行射箭隊為台中。