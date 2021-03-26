LPGA／起亞菁英賽 徐薇淩71桿並列17

台灣旅美高球好手徐薇淩，今天在LPGA美國女子職業高爾夫巡迴賽的起亞菁英賽首輪，打出4鳥3柏忌，以低於標準1桿的71桿繳卡，在144名參賽選手中並列17。

總獎金180萬美元（約新台幣5153萬）的起亞菁英賽，今天在美國南加州聖地牙哥的艾維爾拉高爾夫俱樂部競桿，南韓名將朴仁妃在首輪以6鳥無柏忌的完美表現，目前66桿獨走，並以1桿之差領先自家同胞金孝周。

起亞菁英賽是徐薇淩本季在LPGA所參加的第3場比賽，她前兩次出賽，一次未能晉級，另一次在甘布里奇女子賽以並列66名做收。

徐薇淩曾在2018起亞菁英賽有過美好回憶，當年她前3輪打完並列第4，有機會挑戰冠軍，最終她以低於標準12桿的276桿完賽，最後並列第7，不過仍是她在LPGA的代表作之一。

今天徐薇淩在前9洞就打下2鳥、1柏忌，帶著低於標準1桿轉進後9洞，不料她下半場在第10洞吞下柏忌，賺來的桿數又吐了回去。

所幸她很快回穩，在接下來的第11、12洞連續捕鳥止血，最後雖然在第15洞又再領柏忌，她仍繳出低於標準桿的紅字成績卡，也算是好的開始。

至於今天從後9洞出發的程思嘉，一下場就順利打鳥，沒想到此後卻陷入亂流，讓她一下領到3個柏忌與1個雙柏忌。

轉回前9洞後她才找回節奏，一路持平直到第7洞再抓小鳥，並在第8洞帥氣獵鷹，首輪以高於標準1桿的73桿做收，並列50名。

前世界球后曾雅妮今天一路迷航，她共吞下6個柏忌，還外加兩個雙柏忌，以高於標準10桿的82桿完賽，並列143名，敬陪末座。