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雪板／熱愛滑雪卻被雪吞噬生命 前世錦賽金牌遭雪崩殞歿

聯合新聞網 / 綜合報導
前世錦賽金牌龐馬戈斯姬因雪崩意外身亡。 美聯社
前世錦賽金牌龐馬戈斯姬因雪崩意外身亡。 美聯社

熱愛滑雪卻被雪吞噬生命！據CNN報導，前滑雪世錦賽雪板金牌龐馬戈斯姬(Julie Pomagalski)因雪崩意外身亡，享年40歲，令法國運動界表達哀悼之意。

曾代表法國參與2002及2006年兩屆冬奧比賽，在1999年奪下世錦賽雪板金牌以及2003銀牌的龐馬戈斯姬，在瑞士阿爾卑斯山服附近，發生雪崩意外，當地警方表示，龐馬戈斯姬正與其他三人滑雪下山時遭遇這場意外，結果有兩人不幸喪命，雪崩原因不明，警方派出搜救隊及警犬，抵達時為時已晚。

龐馬戈斯姬是纜車驅動的升降系統生產商「POMA」創辦人的孫女，她住在滑雪鎮梅里貝爾（Meribel），經營一家體育用品店和一所滑雪學校。

她的過世，讓法國體育部長也發文哀悼，法國奧會也發出聲明，為她的過世感到悲痛而哀悼之意。

法國 體育 阿爾卑斯山 瑞士 警犬

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