HVL／華僑直落三勝內湖 東山連9年晉級女子組4強

109學年度HVL女甲級決賽戰火點燃，華僑高中與東山高中兩支傳統勁旅，今天先後以直落三扳倒內湖高中與枋寮高中，取得4強戰入場券，而27日4強賽，下午1點由華僑高中出戰衛冕軍中山工商，下午3點則是東山高中與鶯歌高中正面對決。

108學年度以第5名收場的華僑，今年決賽首戰對上一整個賽季沒有輸過的內湖，華僑從一開賽就強勢主導戰局，最後以25：23、25：21、25：15突圍重返4強。

本季回到母校華僑擔任執行教練的陳怡均表示，本學年度設定的目標就是要重回4強舞台，至於以108學年度JHVL MVP姿態加入華僑的大物新秀李貝兒，因膝蓋韌帶撕裂傷尚未痊癒，此役僅短短亮相兩局貢獻7分，陳怡均強調，李貝兒目前的首要課題是養傷，而不是強求表現。

「李貝兒是有機會繼續往上走的球員，我們當然要好好保護她，而且，我們希望靠團隊取勝，而不是仰賴特定攻擊手。」華僑此役沒有人的攻擊擊球數超過30次，得分最高的丁佩瑩也僅拿下11分，陳怡均表示，自己在高中最後一年曾嘗過HVL冠軍滋味，但那已是103學年度的往事，她希望努力在3至5年內，幫助華僑重返榮耀。

至於從101學年度開始就不曾錯過4強列車的東山，在今年決賽首日，也以25：17、25：15、25：18的強勢表現，寫下連續第9年闖進4強的紀錄。

雖然比起以逸待勞的4強戰對手鶯歌，東山多打了一場比賽，不過，教練康金塗認為這不但不是壞事，反倒給球員提早上緊發條機會，康金塗說：「這個學年度的東山高中雖然身材條件不差，但經驗明顯比較嫩，也比較需要時間『熱機』，所以多這一場比賽讓球員找感覺，把進攻、傳接球、發球等控制狀態調整到位，對我們而言應該是利多。」

過去8個賽季，東山只有在108學年度被拒於冠軍戰門外，這段期間，她們嘗過5次HVL冠軍滋味，還寫下過2次連霸紀錄（101-102、105-107），今年，東山再次跨進4強領域，接下來的目標，將是全力衝擊最終后座。