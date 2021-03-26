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東奧聖火傳遞首日兩度熄滅 次日出發前又熄火

中央社 / 東京26日綜合外電報導
東京奧運聖火傳出熄火消息，圖為菊池桃子傳遞聖火。 法新社
東京奧運聖火傳出熄火消息，圖為菊池桃子傳遞聖火。 法新社

延期一年的日本東京奧運聖火傳遞昨天正式從福島縣起跑，然而第一天途中就發生兩次聖火火炬熄滅；今天出發前要點火時，連點火用的聖火燈也熄滅，導致延遲3分鐘出發。

日本朝日新聞報導，昨天聖火傳遞至福島縣廣野町與富岡町時各熄火一次，附近的工作人員馬上使用聖火燈再次點燃火炬。

現年67歲的某家非營利組織理事長西本由美子擔任聖火傳遞跑者之一，當她昨天在廣野町要用手中的火炬點燃下一棒跑者的火炬時，聖火熄滅了。

西本由美子說，她嚇了一跳，當時風力並不強，不知道為什麼聖火會熄滅。

報導指出，今天是聖火傳遞的第二天，上午在福島縣飯館村舉行出發儀式，當要用聖火燈點燃火炬時，聖火燈卻因強風熄滅。

工作人員趕緊取來備用的聖火燈，由4名工作人員圍成人牆擋風，才順利點燃，現場觀眾響起一陣掌聲。

東京奧運暨帕運組織委員會表示，聖火是從希臘雅典點火，以聖火燈運送到日本；進行聖火傳遞時都會有備用的聖火燈，即使熄火也不會停止聖火傳遞。

此外，每日新聞報導，今天在飯館村一名53歲的男性跑者要點燃下一棒跑者火炬時，聖火也熄滅，約2分鐘後工作人員用聖火燈再次點燃。

報導提到，東奧聖火火炬經過特殊設計，全長71公分、重1.2公斤，號稱耐得住颱風等級的風雨，即使出現風速達每秒17公尺、讓人難以前進的強風，或是1小時累積50毫米雨量的大雨也不會熄滅，是「絕對不會熄滅的聖火」。

東奧組委會對聖火火炬的構造相當有自信，然而聖火傳遞的前兩天就發生多次聖火熄滅意外，讓相關人員大感訝異。

福島地方氣象台說，昨天福島沿岸地區的風力並不強，最大風速約每秒5公尺。

東奧組委會表示，正在調查聖火為何熄滅，將迅速查明原因。

奧運聖火曾發生過多起熄滅意外，1998年長野冬季奧運因火炬構造不佳而多次熄滅；2008年4月，北京奧運要在日本長野縣進行聖火傳遞，游泳選手北島康介接過聖火時熄火；2014年索契冬奧聖火傳遞途中火炬熄滅，附近的維安人員用打火機點火，一時之間成為話題。

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