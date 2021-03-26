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推動高球學校基層扎根2.0版 申請激增100所全國共215校申辦

聯合新聞網 / 綜合報導
中華高協王政松(中)理事長積極推動高球學校基層扎根運動2.0版。 中華高協提供
中華高協王政松(中)理事長積極推動高球學校基層扎根運動2.0版。 中華高協提供

為執行中華民國高爾夫協會之「重返榮耀-高爾夫六年振興計畫」，教育部體育署於去（109）年12月31日頒行「110年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫」。自110年元月起至截止期限3月12日止，經過體育署與各級地方政府通力合作，中華民國高爾夫協會陸續完成基隆市、臺南市、嘉義市、臺中市、屏東縣、花蓮縣、新北市、臺北市、高雄市以及桃園市等縣市辦理座談會後，各地三級校踴躍申辦。截至目前統計，共有215所學校申辦，其中包含各縣市192所、國私立學校23所。

回顧107年度基層扎根1.0版所申請的學校數量為116所。經去年啟動六年振興計畫基層扎根推廣後，激增100所，共計215所學校，成長率達85.3%。明顯可見全國各地區基層學校對高爾夫的重視與推廣成效。

中華高協王政松理事長指出，高爾夫運動是一項不受限於身高、體型的運動，最適合國人發展，然而現今登錄在中華高協名單內的青少年選手僅有300位。在六年振興計畫中基層扎根2.0啟動後，透過向下扎根把基盤做大，期望在未來六年內擴大人才庫至1500人。第一階段由學校領銜主導，讓小朋友學習簡單入門的動作，啟發興趣後參加中華高協月賽培訓，最後投入國手的培訓。

展望未來的六年，中華高協將與體育署、地方政府及其高委會等相關單位研商，持續地落實輔訪機制，並導入高爾夫球場、練習場等相關產業，及社會各界的高球愛好者與企業，共同挹注資源、關注發展，讓學校高爾夫社團與代表隊穩健運作成長，期能讓此運動成為全民運動，並從中發掘下一位，能媲美曾雅妮般，得以在世界高爾夫體壇發光發熱的潛力世代！

中華高協王政松(右)理事長舉辦各市座談會。 中華高協提供
中華高協王政松(右)理事長舉辦各市座談會。 中華高協提供
全國各地區基層學校對高爾夫的重視。 中華高協提供
全國各地區基層學校對高爾夫的重視。 中華高協提供

體育 屏東縣 教育部

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