LPGA／徐薇淩並列第17名 魏聖美睽違21個月攜愛女復出

總獎金180萬美元的LPGA起亞菁英賽今天進行首輪賽事，徐薇淩在首輪打出低於標準桿1桿的71桿成績暫時並列第17名，是我國3名參賽選手中表現最佳，至於睽違21個復出的韓裔美籍好手魏聖美則是打出高於標準桿9桿的成績，僅優於墊底的我國前球后曾雅妮。

本季前兩場賽事一場未能越過晉級現，一場以並列第66名作收的徐薇淩，今天的首輪賽事從第1洞出發，並且前9洞就抓下2鳥、吞1柏忌，儘管在第10洞又吞下1柏忌，但隨即在第11、12洞各進帳1鳥，加上第15洞的柏忌，首輪以低於標準桿1桿成績繳卡，也是她本季前三場比賽中，第一次在首輪打出低於標準桿的成績。

至於我國另外兩名參賽選手程思嘉與曾雅妮，第10洞出發的程思嘉在前9洞賽事中遭遇嚴重亂流，共吞下3柏忌以及在第17洞吞下1次雙柏忌，所幸後9洞她即時回穩，在第7洞抓鳥後，第8洞更是成功獵鷹補血，以高於標準桿1桿的成績繳卡。

仍在尋求本季首度晉級的曾雅妮，今天則是再度出現大爆桿的狀況，共吞下6柏忌與2次雙柏忌，以低於標準桿10桿的成績，與英國選手柯克（Katherine Kirk）並列墊底，而以1桿之差排在兩人之前的則是睽違21個月後復出的韓裔美籍好手魏聖美。

魏聖美產子後相隔近2年後復出。 美聯社

前一次參賽已經是2019年6月的魏聖美，過去一年多來人生有了不少新角色，包括在2019年8月與NBA傳奇球星衛斯特（Jerry West）之子、勇士籃球事務總監小魏斯特（Jonnie West）結婚，兩人更在去年6月誕下愛女瑪肯娜（Makenna Kamalei Yoona West）。

為了在高球場上復出，魏聖美也從兩個月前開始恢復訓練，不過復出首戰的表現似乎不如她所預期，「重返賽場總是一件很艱困的事情，我沒有任何藉口，但也確實感到相當興奮，我真的很開心能夠回來。」

而魏聖美也坦言，在有了孩子以後自己確實完全不同了，今天比賽後她更是著急著想回到愛女身邊，「我過去比完一輪賽事後，都會多花一小時在果嶺上練習，但現在我卻想要快點回去洗個澡，所有事情的優先順序都不同了。」