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JHVL／新園雙冠夢碎 麥寮、雙十稱王封后

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
雙十相隔2年再奪金盃，球員開心慶祝。圖／高中體育總會提供
雙十相隔2年再奪金盃，球員開心慶祝。圖／高中體育總會提供

新園國中男、女排球隊雙雙打下109學年JHVL冠軍戰門票，但雙冠夢沒實現，尋求衛冕的女排不敵雙十國中，男排又遭首闖最終戰的麥寮高中國中部狙擊，「銀恨」作收。

雙十曾在103至106學年寫下JHVL女甲級4連霸，相隔兩年再度迎接金盃，且是以25：19、26：24，25：23打下新園，直落3粉碎衛冕軍連霸夢。

女排失利的新園，暌違11年重返冠軍賽的男排也錯失金盃；首闖JHVL男甲級冠軍戰的麥寮，是以複賽第6名的姿態「吊車尾」進入決賽，但在隊長王進寶、盧澤重砲演出下連闖兩關，隊史首度的冠軍戰又以25：23逆轉搶下首局。

第2局麥寮再有吳育胺發球破壞、打出4：1的開局，領先到中段更擴大到16：9；新園雖在末段追到21：23，麥寮喊完暫停後先打下局末點，最終有驚無險再以另一個25：23拿下，取得局數「聽牌」絕對優勢。

第3局前段兩隊比數緊咬，13：13下麥寮連下3分，以3分領先進入第2次技術暫停；恢復比賽後麥寮延續氣勢，最終就在吳育胺打下最後1分後，以25：21迎接隊史首冠。

雙十相隔2年再奪金盃，球員開心慶祝。圖／高中體育總會提供
雙十相隔2年再奪金盃，球員開心慶祝。圖／高中體育總會提供
衛冕軍新園和雙十會師JHVL女甲級冠軍戰。圖／高中體育總會提供
衛冕軍新園和雙十會師JHVL女甲級冠軍戰。圖／高中體育總會提供

JHVL 排球

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