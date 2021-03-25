文姿云、郭婞淳領頭 41運動員首批接種疫苗

以東京奧運為目標的我國運動員，23日到今天進行首批45人疫苗接種，包括「夜市球王」曾俊欣、空手道「小清新」文姿云和舉重「女神」郭婞淳都在首批名單中，教育部體育署副署長洪志昌表示，已完成41人接種，下月開始進行第二批選手施打，6月就能施打第二劑疫苗。

東京奧運代表團初估將有1000人進行施打，洪志昌提到，第一批主要以近期就要出國參賽的選手和團隊為主，第一批45人名單是柔道、輕艇、角力、空手道、網球、舉重和帕運游泳共7個團隊，施打地點包括高雄、台中和台北，感謝各處醫療單位的協助，今天高雄長庚兩位副院長就親自迎接選手。

洪志昌透露，第一批原本安排45人接種，到醫院報到後會有醫生先門診諮詢，其中4人因當下身體狀況問題沒有施打，第一批最終有41人接種完畢。

下月要到摩洛哥搶奧運積分的文姿云，今天也完成疫苗接種，她表示施打疫苗是「超前部屬」，「到國外去多少風險比較高，剛好有這機會先施打疫苗，我們也做了評估，也相信防疫中心。」她也感謝國訓中心與防疫中心的安排，讓選手和團隊能做好萬全準備，減少染疫風險。

下月將到烏茲別克參賽的郭婞淳也說，施打疫苗是一種保護作用，上午接種完畢後身體狀況也沒問題，只有剛接種時施打位置有點痠痛，她笑說：「一開始打特別緊張，打完就覺得還好。」

洪志昌表示，國訓中心一直有在調查選手意願，做後續安排，下月起像體操、羽球等代表隊都將接種疫苗，若是選手或團隊改變想法，從不願意施打到願意接種，都能加入疫苗接種行列，目標4月為所有有意願者打完第一劑疫苗。