聽新聞
test
0:00 / 0:00
文姿云、郭婞淳領頭 41運動員首批接種疫苗
以東京奧運為目標的我國運動員，23日到今天進行首批45人疫苗接種，包括「夜市球王」曾俊欣、空手道「小清新」文姿云和舉重「女神」郭婞淳都在首批名單中，教育部體育署副署長洪志昌表示，已完成41人接種，下月開始進行第二批選手施打，6月就能施打第二劑疫苗。
東京奧運代表團初估將有1000人進行施打，洪志昌提到，第一批主要以近期就要出國參賽的選手和團隊為主，第一批45人名單是柔道、輕艇、角力、空手道、網球、舉重和帕運游泳共7個團隊，施打地點包括高雄、台中和台北，感謝各處醫療單位的協助，今天高雄長庚兩位副院長就親自迎接選手。
洪志昌透露，第一批原本安排45人接種，到醫院報到後會有醫生先門診諮詢，其中4人因當下身體狀況問題沒有施打，第一批最終有41人接種完畢。
下月要到摩洛哥搶奧運積分的文姿云，今天也完成疫苗接種，她表示施打疫苗是「超前部屬」，「到國外去多少風險比較高，剛好有這機會先施打疫苗，我們也做了評估，也相信防疫中心。」她也感謝國訓中心與防疫中心的安排，讓選手和團隊能做好萬全準備，減少染疫風險。
下月將到烏茲別克參賽的郭婞淳也說，施打疫苗是一種保護作用，上午接種完畢後身體狀況也沒問題，只有剛接種時施打位置有點痠痛，她笑說：「一開始打特別緊張，打完就覺得還好。」
洪志昌表示，國訓中心一直有在調查選手意願，做後續安排，下月起像體操、羽球等代表隊都將接種疫苗，若是選手或團隊改變想法，從不願意施打到願意接種，都能加入疫苗接種行列，目標4月為所有有意願者打完第一劑疫苗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言