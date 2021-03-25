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HVL／廣告地貼加數據電子化 高中體總軟硬體將再進化

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
高中體總持續強化HVL與JHVL相關軟硬體。圖／高中體總提供
高中體總持續強化HVL與JHVL相關軟硬體。圖／高中體總提供

109學年度JHVL與HVL決賽，從23日起至28日在新莊體育館連續進行6天精彩對決，這不但是JHVL與HVL第一次踏進新莊體育館，高中體總準備持續強化相關軟硬體，提高賽事話題性與能見度。

高中體總秘書長朱彩鳳表示，HBL經過多年累積，目前已是國內最受矚目運動賽事之一，尤其每年決賽進入台北小巨蛋，更都在國內掀起「三月瘋」，而HVL與JHVL的熱度雖不能與HBL相提並論，但高中體總近年積極推動曝光，希望讓更多人認識HVL與JHVL。

過去，HVL決賽多在內湖高工舉辦，但近年先後進到天母北市大體育館、和平籃球館及新莊體育館，讓球員有機會踏進更高規格的場館施展拳腳，另外，比賽轉播也從過去可能因為電視台節目考量隨時「喊卡」，到109學年度，JHVL從四強賽開始，HVL從六強賽開始就有直播服務，有機會讓更多人看到球員們的拚戰精神。

而為了展現推展HVL與JHVL的決心，高中體總在體育署補助加上自籌款，特別斥資約300萬元，購買專屬排球地墊，未來在設置地貼廣告時，就可以有更多自主權。此外，高中體總還打算建構網路數據庫，為球隊與球員留下更多紀錄，不再只是「紙上談兵」。

朱彩鳳說：「其實，HVL與JHVL一直都有比賽紀錄，卻沒有像HBL那樣公開放置在網路上，這正是我們目前努力的方向，加上體育署的支持，我們期盼最快110學年度就能立竿見影。」

高中體總指出，「這個學年度，高中體總靠著體育署補助加上自籌款，斥資約300萬，購買自己的排球地墊，還著手建構電子化數據庫，希望一步步讓大家看到進化中的HVL與JHVL。」

JHVL HBL 排球

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