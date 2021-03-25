自行車／KOM登山挑戰10歲了！系列活動先暖身

台灣KOM自行車登山王挑戰今年邁入第10年，恰逢交通部觀光局推廣的「自行車旅遊年」，中華民國自行車騎士協會特別規畫了一系列的登山王活動，邀請車友騎遍台灣公路最高點。

台灣KOM自行車登山王挑戰被知名專業自由車雜誌Le Cycle譽為「世界十大最艱難自由車登山賽段」之一，今天包括騎士協會理事長董俊仁、邑昇實業董事長簡榮坤、德傑亞太區總裁凱勒（Urs Keller）、群利科技董事長王聖慜、福容飯店業務處副總談玉玫、旅行品保協會理事長許禓哲、觀光運動協會理事長鄭文豐等，都一同出席KOM登山王挑戰記者會。

中華民國自行車騎士協會秘書長何麗卿表示，台灣有五大山脈，其中中央山脈、玉山山脈、阿里山山脈都有國家級的省道可以到達。「台灣KOM登山王挑戰」當然也不應該只讓「台灣公路最高點」的武嶺唱獨角戲。

配合交通部觀光局2021「自行車旅遊年」，中華民國自行車騎士協會所推出的登山王系列活動本月就已開跑，6日扶輪盃陽明山登山王自行車賽打頭陣，上周台灣登山王之路春季場剛落幕，日月潭塔塔加春季挑戰20日也已畫下句點。

除了武嶺與過去兩年已納入的陽明山及日月潭阿里山挑戰之外，今年另增加了5月1日舉行的宜蘭太平山挑戰，6月28日有台灣登山王之路夏季場，壓軸的台灣KOM自行車登山王挑賽10月29日舉行。

今年還增列時下最夯的E-Bike Tour，有了電力助動自行車，坡度、高度將不再是障礙，為自行車高山騎乘挑戰開啟了另一扇友善之門；考量新冠肺炎疫情，KOM挑戰賽能否開放國外選手來台參賽還是未定數，今年特別開放線上虛擬騎乘，讓全世界車友一起共襄盛舉。