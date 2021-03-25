東奧團預計1千人施打疫苗 空手道小清新文姿云今接種

以東京奧運為目標的我國運動員從23日到今天進行首批45名運動員的疫苗接種，其中繼「夜市球王」曾俊欣成為首位公開接種的運動員後，空手道小清新文姿云今天也在個人社群網站分享前往接種消息，而體育署署長張少熙在今天前往立法院備詢時也表示，這次東京奧運代表團初估將有1000人進行施打。

教育部次長林騰蛟、體育署署長張少熙今天前往立法院教育及文化委員會備詢，除了針對「運動產業發展條例」增訂條文草案進行說明外，也在被詢過程中被問及關於運動員接種疫苗以及近期吵得沸沸揚揚的中華職棒轉播斷訊問題，體育署也允諾將會在轉播上予以協助與輔導，也會避免7月的東京奧運發生類似影響民眾收視權益的狀況發生。

至於23日到今天，我國首批7種運動項目、45名運動員也陸續完成疫苗接種，體育署署長張少熙在備詢時表示，這批優先施打的運動員是以近期有出國爭取奧運積分或是參賽資格的選手為主，至於奧運代表團成員則會在5月完成首劑施打，除了選手外，預計還會有教練、隊職員合計約1000人將分批接種。

不過對於有多少選手具有施打意願，他則強調目前與國訓中心仍在統計中，「因為東京方面沒有限制運動員一定要施打才能參賽，國際奧會（IOC）也規定我們要尊重選手自由意願。」

而繼日前「夜市球王」曾俊欣成為首位公開接種疫苗的運動員後，今天空手道「小清新」文姿云也在個人社群網站上分享前往接種的消息，距離東京奧運參賽資格僅差最後一哩路的文姿云，將在下月前往葡萄牙參加超級聯賽里斯本站賽事，這也將是東京奧運積分賽最後一場公開賽事。