邁阿密網賽／盧彥勳奪勝ATP也道賀 次輪將遇頭號種子

台灣網球好手盧彥勳今天在邁阿密大師賽首輪以直落二橫掃美國重砲手奎瑞(Sam Querrey),收下睽違逾1000天勝利,次輪將迎戰世界排名第2俄羅斯選手梅迪維夫,他自認恐難以抗衡,但會盡全力。

現年37歲的盧彥勳,2018年因肩傷退出法國網球公開賽後,歷經超過一年半,直到2020年澳網才復出,根據世界職業網球協會(ATP)規定,受傷超過6個月的選手可以申請保護排名,受新冠肺炎(2019冠狀病毒疾病,COVID-19)疫情影響,盧彥勳去年僅參加2站賽事,今年前2站為墨爾本網賽和澳網,這次再以保護排名,取得在美國佛州邁阿密舉行的邁阿密大師賽參賽資格。

盧彥勳這次邁阿密大師賽男單首輪對手為世界排名第63的美國重砲手奎瑞,巧合的是,兩人還曾在本季澳網男雙賽事攜手出擊。

雙方今天開賽一路互保,盧彥勳在盤末成功攻破對手發球局,以6比3先下一城,次盤在盤中破發得手,盧彥勳以6比4帶走勝利,也是傷癒復出後的首勝,同時也是自2018年4月30日首爾挑戰賽後再嚐勝利滋味,ATP官方推特也隨即發文道賀。

Yen-Hsun Lu picks up his first tour-level win since October 2017 by defeating Sam Querrey 6-3, 6-4. 👏



Next up: Top seed Daniil Medvedev. #MiamiOpen pic.twitter.com/AXDtgbrHt3